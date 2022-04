L'artista cegliese, Pierluigi Urgesi, espone a Roma nella mostra "Cento pittori via Margutta"

ROMA - Alla 117esima mostra "Cento pittori via Margutti" che si inaugura il prossimo 28 aprile 2022 a Roma sarà presente, anche, l'artista di Ceglie Messapica, Pierluigi Urgesi, reduce da numerosi eventi artistici che si sono svolti nella città eterna. La mostra si avvale dell'alto patrocinio del Parlamento europeo, con il patrocinio della Regione Lazio e dell’assessorato alla cultura del Comune di Roma.

La 117esima edizione è un omaggio a Paolo Salvati, "un amore per la natura, un grido contro la guerra" e sarà visitabile, gratuitamente, fino all'1 maggio. Ingresso dalle ore 10 alle ore 20, nella via dell’arte per eccellenza “Via Margutta” che da secoli ospita opere e artisti.

La tradizionale mostra di Via Margutta è nata nel lontano autunno del 1953, per iniziativa spontanea di alcuni pittori che nell’immediato dopoguerra si riunirono e decisero di dar vita e colore ad una strada che da sempre era stata il rifugio naturale di pittori, scultori, poeti, musicisti ed artigiani.