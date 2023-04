“La Poetica del Colore in sguardi e ritmi alchemici”: la personale di Stefania Foscarini al Castello di Mesagne

Prezzo non disponibile

MESAGNE - Imperdibile la personale della pittrice sampietrana Stefania Foscarini allestita dal 22 al 30 aprile 2023 nelle sale del Castello Normanno Svevo a Mesagne. La mostra è patrocinata dal del Comune di Mesagne, in collaborazione con la Casa Editrice “L’Officina delle Parole” e l’azienda vinicola Cantina Sampietrana.

Al Vernissage di domenica 23 Aprile alle ore 18 interverranno: il sindaco dott. Toni Matarrelli e il delegato alle Politiche Culturali e Scolastiche, avv. Marco Calò. Il critico d’arte Pompea Vergaro, curatrice della mostra farà un percorso lungo le opere allestite. La musica di Gabriella Prinari, al flauto traverso e le poesie di Donatella Lenoci saranno compagne di viaggio delle opere. Partecipa il Maestro Mario Cutri. Coordina Monia Politi cultore d'arte. In chiusura della serata Degustazione di vini offerta dalla Cantina Sampietrana di San Pietro Vernotico.

Come sottolinea Pompea Vergaro, “gli spettatori che giungeranno nelle sale del prestigioso Castello Normanno Svevo, nel cuore pulsante di Mesagne, che ospita dal 23 al 30 aprile 2023 la personale di Stefania Foscarini “La Poetica del Colore in sguardi e ritmi alchemici” potranno vivere una esperienza intima e coinvolgente. Lo confermano i tanti consensi e successi confermatI dalle intense esperienze locali e internazionali, riconoscimenti e premi. Nelle opere polimateriche e di grandi dimensioni, prorompente emerge la cifra stilistica narrativa del tutto personale, avendo la pittrice sampietrana sviluppato un proprio stile. Così, senza indugi con pensiero e gesto istintivo, la pittrice si mette a nudo, raccontando sì le esperienze personali e umane universali, ma affondando, senza timore, in ciò che ha imparato dalle stesse, fatte ora di amaro ora di dolce.

E nonostante dubbi, incertezze e delusioni, senza indugi, è pronta a mettersi in gioco, sostenuta da profonda passione, padroneggiando colori decisi e accesi, stabilendo delle soprendenti poetiche, accordi e alchimie, anelando alla consapevolezza e conoscenza di sè per trovare nuove strade!” Il Finissage dellamostra è domenica 30 aprile ore 19. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Info e contatti: 0831.732285; 348.8586704