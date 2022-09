"Pop Metropoli", l'arte contemporanea di Daniela Chionna in mostra a Mesagne

MESAGNE - In occasione della Giornata del Contemporaneo 2022, evento annuale promosso da Amaci – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, lo spazio culturale – digital agency Snasto di Mesagne, condotto da Luca Miacola (Digital Marketing – Web Development) e Attilio Grisi (Growth HacKing – Marketing Automation) apre le sue porte al pubblico presentando la mostra "Pop Metropoli di Miss Chi? Poster lab by Daniela Chionna".

Già presentata, come evento privato, in occasione dell’apertura della nuova sede di Snasto, con la partecipazione del sindaco della Città di Mesagne, Antonio Matarrelli, "Pop Metropoli" torna visitabile per un intero giorno senza necessità di appuntamento.

Otto stampe d’autore a tiratura limitata ispirate alla street art delle metropoli italiane. In questo progetto l’artista ha mixato fotografia e pittura, mettendo in relazione immagini esistenti con immagini create al momento con l’uso del colore e del collage: “una possibilità per raccontare nuove storie e trovare nuovi stimoli nel fare arte”.

Miss Chi? È un alter ego, si concede all’eclettismo ma con un’idea precisa, ama le molteplici espressioni artistiche riproponendole secondo un personale criterio di contemporaneità giocosa e trasversale. Alle ore ore 19 i presenti avranno la possibilità di approcciarsi a una degustazione guidata con i vini di Villa Agreste, struttura che nasce come azienda olivicola, in seguito agriturismo. Negli ultimi dieci anni Villa Agreste produce vino, utilizzando solo ed esclusivamente vitigni autoctoni delle Doc Ostuni (Ottavianello per l’Ottavianello Ostuni Doc e Impigno e Francavidda per il Bianco Ostuni Doc) che quest’anno festeggiano il cinquantesimo anniversario; un “compleanno” importante che segna la partenza di una fervida collaborazione tra Vino e Arte.

La degustazione sarà condotta dalla Sommelier e Bibenda Wine Master Ilaria Oliva.



Apertura mostra: 8 ottobre 2022 negli spazi di Snasto in via Torre Santa Susanna, 124 a Mesagne.

Orari: dalle ore 10:30 alle 12:00; dalle 18:00 alle 21:00; ore 19:00 degustazione vini Villa Agreste a cura di Ilaria Oliva.