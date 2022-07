Ralph Oggiano, il figlio di Oria che stregò gli Usa con le sue foto: la mostra

ORIA - Domani, 15 luglio alle ore 19:00, presso Palazzo Martini a Oria, l'associazione di promozione sociale Raiz Italiana, con il patrocinio del Comune di Oria - assesorato alla Cultura e al Turismo - inaugura la mostra "Saluti da New York. L'arte e il sogno di un pugliese d'America”. Una mostra dedicata alla storia del fotografo italo-americano Ralph Oggiano e la presentazione di un documentario sulla sua vita e sulle sue opere.

La serata si svolgerà in due momenti: ore 19:00, inaugurazione mostra allestita presso Palazzo Martini, 2° piano; ore 21:00, proiezione documentario presso il Chiostro di Parco Montalbano

Emigrato da Oria nel 1920, alla giovane età di 17 anni, in pochi anni Ralph Oggiano diventa uno dei ritrattisti più noti di New York. Il suo lavoro, ispirato dalla corrente del pittorialismo, si caratterizza per la monumentalità della posa del volto umano, raggiunta attraverso un innovativo e magistrale utilizzo della luce.

Simbolo di coraggio e determinazione, esempio di riscatto sociale, la sua vita rappresenta in maniera emblematica la storia dell'emigrazione pugliese nel mondo, ricalcando i passi di migliaia di italiani partiti dal loro paese natale con una valigia piena di sogni e speranze, alla ricerca di una vita migliore, ma allo stesso tempo privati del conforto e del legame con la propria terra.

La cittadinanza è invitata a partecipare.