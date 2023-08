"Sud": la personale di Annika Dzerve, artista lettone trapiantata a Oria

ORIA - "Sud": è questo il titolo della mostra personale di Annika Dzerve, artista lettone trapiantata a Oria. Dal 2 al 22 agosto, presso l'ex teleria in via Roma, nella Città Federiciana, saranno esposte le sue opere. Lei sarà presente per raccontare agli ospiti la sua arte. Lo stile di Annika non è codificato, adesso predilige una tecnica mista, l'acrilico, le tele grezze (leggi qui la storia di Annika). L'artista è giunta anni fa a Lecce e si è innamorata del Salento. Poi, ha scelto Oria come propria casa.

Annika non si dedica solo alla pittura, realizzata anche con caffè e vino, ma è un'artigiana. Lei, Massimo Di Noia e Cosimo Chiedi hanno dato vita a Homa. I tre hanno vinto anche un bando Pin della Regione Puglia. Confezionano abiti e altro per rievocazioni storiche. La mostra sarà comunque incentrata sui dipinti di Annika, realizzati con varie tecniche. E' il suo personale omaggio alla terra che la ospita. E alla figura femminile, che ha tante sfaccettature e va raccontata in diversi modi.