Torna il “moto incontro” a San Donaci, fra motori, degustazioni e musica

Sabato prossimo (15 luglio) si svolgerà il terzo moto-incontro sandonacese organizzato dalla Proloco di San Donaci e dagli amici del gruppo di Motorcycle 72025, il tutto patrocinato dal Comune di San Donaci. Il programma prevede l'accoglienza a partire dalle ore 19 presso Cantine Paololeo in via Tuturano, a San Donaci, con aperitivo degustazione e visita in cantina.

I bikers, intorno alle 20.30, si sposteranno in piazza Pio XII, nel centro storico di San Donaci, e dopo la benedizione dei caschi la festa continuerà con giochi drink food, il tutto allietato dalla musica della band “Gli Inopportuno”.

Partner della serata sarà la fondazione “Marco Simoncelli 58” presente con uno stand in piazza e con il quale si prevede e si augura una collaborazione attiva e futura. La partecipazione all'evento è gratuita.