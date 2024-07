Musica cubana con la diva del pueblo per il 27esimo anniversario del Fico Ricco

SAN PIETRO VERNOTICO - Il 12 luglio celebrando il 27mo anniversario del Fico Ricco ci sarà il concerto di musica cubana con Haila Maria Mompie y su Orquesta. Da molti indicata come l'erede della ”reina Celia Cruz” Haila Maria Mompie “la Diva del Pueblo” cantante é tra le più carismatiche figure della musica cubana, dotata di straordinarie qualità vocali e interpretative, una artista di livello internazionale riconosciuta tra le più rappresentative della musica cubane dell’ultimo ventennio, anello di congiunzione tra la musica tradizionale cubana ( son , chacha danzón,guaracha, ecc.) e la musica contemporanea ( salsa,timba). Dopo un inizio nella danza e nella canzone tradizionale ( son , guaracha,danzón,ecc.) diviene famosa nel mondo quando nel 1994 entra a far parte del progetto musicale di Lazarito Valdés & Bamboleo “ Bamboleo”,e nel 1998 quando insieme al maestro Leonel Limonta fonda il progetto “Azúcar Negra “, due delle orchestre cubane che negli anni 90 sono state la massima espressione della Nuova Musica Contemporanea di Cuba. Interpretando brani memorabili e storici che tutt’oggi sono perle splendenti della musica ballabile d Cuba :"Te gusto o te caigo bien","Yo no me parezco a nadie"-1997); “Con un canto en el Pecho,Yo no me parezco a nadie,Ya no hace falta,Ño Que Bueno Esta!, Todo lo bonito,Andar Andando , Quién fue, Cómo voy a decirte, Mi alma duele,Mujer de Acerro, Adoro,Mala “ ecc. Tutte canzoni che il 12 luglio si potranno ascoltare e ballare dal vivo al Fico Ricco Cuban Cult Club , donde si no ..!

Prenotazione e Info whatsapp 3931864863