Musica in Castello - Carbina musica 2022

CAROVIGNO - L’evento finale del festival concertistico "Carbina musica" si terrà domenica 31 luglio 2022 presso il Castello Dentice di Frasso - Carovigno alle h 20.30, concerto vocale e strumentale che propone un repertorio che verte sulla musica da camera per arrivare al genere moderno con lo swing di Glenn Miller. Lo spettacolo rappresenta il primo di due produzioni con il patrocinio del Comune di Carovigno. La manifestazione sarà dedicata ai pionieri della plurisecolare tradizione musicale carovignese che fa riferimento ai Maestri Teodoro e Vito Bagnulo. La formazione eseguirà un programma che trae spunto dai brani più celebri del repertorio classico come ad esempio le “Danze ungheresi” di Brahms, l”Hallelujah” di Handel, passando per Mozart e si concluderà con lo stile jazz di Glenn Miller. Nella prima parte dedicata ai solisti si esibirà la talentuosa Natalie Gentile al pianoforte che eseguirà la partita di Bach n. 2 e proseguirà con il brillante soprano Consuelo Nardini che presenterà un repertorio che spazia da Mozart a Poulenc. La seconda parte del concerto è a cura del noto Ensemble di fiati “Teodoro e Vito Bagnulo” che eseguirà brani di Handel, Mozart, Brahms e si chiuderà con un medley dedicato a Glenn Miller.

L’Ensemble di fiati è costituito per l’occasione da due flauti, sei clarinetti, tre sassofoni, due trombe, un flicorno soprano, un flicornino, un trombone, tre corni, bassotuba, timpani, batteria e pianoforte, tutti musicisti professionisti appartenenti alla fondazione Filarmonica di Carovigno: Marilena Camporeale, Luigi Saponaro, Antonio Argentieri, Vito Brandi, Luca Turco, Bruno Petrosillo, Ferdinando Lotti, Luigi Greco, Vincenzo Santoro, Teodoro Carlucci, Cosimo Marraffa, Amedeo Marraffa, Mimmo Cinieri, Pietro Marraffa, Domenico Lanzilotti, Antonio Altavilla, Mino Saponaro, Marco Calabretti, Oronzo Santoro. Al pianoforte il Maestro e direttore d’orchestra Ettore Papadia, con la collaborazione di R. Misseri, V. Centrone, G. Marseglia, C. Saponaro, F. Salonna, D. Zizzi e C. Spinelli. Il concerto avrà inizio alle h. 20.30 nello splendido atrio del Castello Dentice Di Frasso a Carovigno.

La seconda produzione-recital lirico è in programma il 19 agosto 2022, con la partecipazione di Donatella Iaia, soprano che ha calcato i più prestigiosi palcoscenici della capitale; del basso Vincenzo Santoro, che si esibisce per la prima volta a Carovigno dopo essersi diplomato con il massimo dei voti, aver partecipato al Festival internazionale di Oxford, dopo essere stato ammesso alla scuola di alto perfezionamento di Fiesole. Nel luglio del 2015 ha debuttato nel ruolo di Don Basilio ne “Il barbiere di Siviglia” al Festival della Valle d’Itria, nel maggio del 2018 al teatro comunale di Bologna nell’Opera “Capuleti e Montecchi” e nel settembre dello stesso anno con il teatro dell’opera di Roma in “Manon Lescaut”. Al concerto prenderà parte anche il noto tenore Roberto Cervellera, docente presso il liceo musicale di Brindisi, artista poliedrico di spiccate qualità vocali, ha debuttato giovanissimo dopo essersi perfezionato presso l’Accademia di canto di Martina Franca e si è esibito nei maggiori teatri italiani e all’estero in ruoli di primaria importanza. Il programma della serata prevede una prima parte orchestrale in cui si eseguirà il Divertimento di Mozart n KV138 e le Danze del “Gattopardo” di Nino Rota. Nella seconda parte si assisterà all’esibizione dei cantanti con le arie d’opera più celebri del repertorio lirico.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi presso la segreteria della Fondazione in via Santa Sabina 273/a.



Gallery









La segretaria Carla Morelli.