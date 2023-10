“Musica e parole": un evento per dire no al deposito Gnl di Edison a Costa Morena

SAN PIETRO VERNOTICO - Il comitato "Liberi Cittadini", aderente alla rete "Brindisi in rete" organizza per oggi, domenica 22 ottobre, “Musica e parole", iniziativa di informazione per spiegare le ragioni che portano il comitato a opporsi al deposito Gnl di Edison a Costa Morena. Appuntamento in piazza della Vittoria alle 18.30. Sul palco si esibiranno Apulian Blues Band e Vincenzo Maggiore. Giancarlo Prete presenta una rivisitazione di "Edipo Re". Tonino Giustizieri presenterà le opere d'arte fatte con le pietre raccolte a mare.

"Siamo contrari: perchè bloccherà lo sviluppo commerciale e turistico del porto di Brindisi per i prossimi trent’anni; perchè non ha la minima distanza con la rete ferroviaria e blocca perciò l’interoperabilità del porto; perchè il deposito prevede solo 30 unità lavorative in esercizio; perchè è finanziato con soldi pubblici, mentre i profitti vanno solo a Edison; perchè dovrebbe servire pochissimi camion o navi che vanno a Gnl; perchè Edison ha già cambiato il progetto già tre volte per prescrizioni sulla sua sicurezza; perchè ora vogliono anche rigassificare il gas e immetterlo in rete; perchè è uno “stabilimento di soglia superiore” per i rischi di incidente rilevante; perchè si trova in mezzo ad altri 11 impianti a rischio di incidente rilevante"

"Rischio di incidente rilevante tra metaniere di approvvigionamento e normale intenso traffico merci, passeggeri, pescherecci e turistico; perchè la torcia di 45 metri non c’era nell’Autorizzazione Unica del 30 agosto 2022; perchè la torcia alta 45 metri si trova sulla rotta di atterraggio degli aerei e ha un livello di irraggiamento superiore a quanto consentito; perchè i valori di inquinamento della torcia mancano nel progetto; perchè Edison ci ha già lasciato la grande discarica industriale di Micorosa; perchè contrasta con la necessità espressa dall’Unione Europea di abbandonare le fonti fossili a favore di un’energia rinnovabile; perchè lo stesso deposito di Edison è stato già bocciato a Napoli e a Messina. Perchè è un opera inutile, costosa, dannosa e pericolosa".