Musica e parole per la liberazione dalle guerre e per il cessate il fuoco

VILLA CASTELLI - La sezione Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) “Leonardo Chirulli" di Ceglie Messapica - Villa Castelli, insieme al Comune di Villa Castelli e in collaborazione con Villa Castelli On Line Aps e il Collettivo Fluo, organizzano l'evento "Musica e Parole: Incontro Pubblico per la liberazione dalle guerre e per il cessate il fuoco".

L'evento si terrà il 25 aprile 2024, presso la sala consiliare di Villa Castelli, Piazza Municipio, con inizio alle ore 19. In questa occasione speciale, si uniranno voci autorevoli e appassionate per ribadire l'importanza della pace e della libertà, in un momento in cui il mondo è ancora segnato da conflitti e tensioni.

Tra i relatori interverranno: Francesco Nigro, assessore alla Cultura del Comune di Villa Castelli; Donato Peccerillo, presidente Anpi Brindisi; Rocco Alò, Anpi Ceglie Messapica - Villa Castelli; Michele Piccoli, Analista Geopolitico; Carmela Biondi, presidente di Villa Castelli On Line Aps e Co-referente Anpi Ceglie Messapica - Villa Castelli.

Con la partecipazione speciale di Valerio Pignatelli e Maria Antonietta Urselli, l'evento promette di essere un'occasione unica di riflessione e condivisione.