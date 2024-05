MyticArt tra mestieri ed arti: nuova edizione

BRINDISI - Dopo una prima edizione ricca di ospiti, artigiane, artigiani ed artisti che hanno riempito, colorato e dato vita ad una domenica piena di visitatori nello spazio dell’ex Convento di Santa Chiara, domenica 12 maggio si replica con espositori nuovi.

Un successo per chi desidera rivivere le atmosfere creative dello “Spazio Santa”, in una “collettiva” densa di oggetti di artigianato ed opere d’arte di altissimo livello. Dal 12 maggio al 9 giugno “mostra-mercato” sarà visitabile ad ingresso libero, aggregando a Brindisi manufatti ed opere della più svariata natura provenienti da tutte le province della Puglia. In questa seconda giornata saranno ospitati artigiani ed artisti originanti in diversi ambiti culturali, tra i quali i Fratelli Magrì, famosi artisti, creatori di creature cinematografiche, che esporranno per l’occasione delle opere inedite. “MitycArt” dell’Associazione Mytica opera da facilitatore per lo sviluppo di attività artigianali, artistiche e culturali.

INFO: L’ingresso è gratuito, gli orari di apertura sono: dalle ore 10 alle 21

Pagina Facebook e Instagram: Mytica Brindisi - Email: myticabrindisi@gmail.com Per Info: 3381305932-3396542434