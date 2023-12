Natale 2023 a San Vito dei Normanni: il presepe artistico di Simone Saracino

SAN VITO DEI NORMANNI - Giovedì 7 dicembre alle 1730 nella chiesa di San Giovanni a San Vito Dei Normanni, verrà inaugurato il presepe artistico di Simone Saracino, sarà visitabile fino al 2 febbraio 2024. Il presepe è il decimo che Saracino realizza per le festività natalizie, l'evento è ufficialmente patrocinato dalla Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Amministrazione Comunale della Città di San Vito dei Normanni, dalla Valle del Primo Presepe, Greccio 2023, Dall’associazione nazionale Città dei Presepi e dall’Universalis Foederatio Praesepistica.

L’opera sarà visitabile presso la Chiesa di San Giovanni come vuole la tradizione, fino alla Candelora, il 2 febbraio 2024. Gli orari di apertura sono i seguenti: mattina 9-13, sera 16.30 -23.00.

In occasione dell'accensione, grazie all'iniziativa del consigliere comunale Nico Vacca e all’assessorato alle Attività Produttive, via San Giovanni sarà coinvolta da una magica serata di intrattenimento dove si potranno degustare prodotti eno-gastronomici tipici della tradizione, giostrine per i più piccoli e dalla travolgente musica di Piero Balsamo e la sua Jazzabbanna i quali allieteranno l’evento con zampogne e canti della tradizione, creando così la giusta atmosfera Natalizia.

Chi è Simone Saracino

Scenografo e Architetto d’interni, muove i primi passi nel mondo dell’arte presepiale alla giovane età di 4 anni raccogliendo materiali poveri e utilizzando i personaggi del presepe racchiusi negli ovetti Kinder. Classificatosi secondo alla 42a edizione di “100 presepi del mondo” che si svolge nelle Sale del Bramante in Piazza del Popolo a Roma, Simone Saracino realizza abitualmente dei presepi che coniugano la storia e l’arte del luogo o del patrimonio artistico nazionale con la rappresentazione della nascita di Gesù all’interno di fedeli riproduzioni in scala di grandi edifici storici. Nel corso dei 10 anni tanti sono stati i prestigiosi patrocini internazionali che Simone Saracino ha ottenuto con la sua iniziativa volta a valorizzare la città di San Vito, la location e l’arte presepiale soprattutto alle nuove generazioni,

Patrocinio della Presidenza del Consiglio della Regione Puglia, Patrocinio della Provincia di Brindisi, Patrocinio della Basilica/Santuario Santa Maria delle Grazie di Milano (Frati domenicani che custodiscono l’Ultima Cena di Leonardo Da Vinci), Patrocinio dell’Associazione Nazionale Amici del Presepe, Patrocinio del Centro Studi Dantesco dei Frati Minori del Convento di Ravenna.

Per l’edizione 2023, la decima per il giovane artista, verranno presentati due temi per due ricorrenze storiche per l’Italia: la Fondazione di Roma avvenuta il 21 aprile del 753 A.C. e l’invenzione da parte di San Francesco del primo presepe avvenuta nel 1223 a Greccio.

Le rive del Tevere bagnano l’Aventino romano, la scena si caratterizza con l’arrivo della cesta con all’interno Romolo e Remo, una lupa li attende nella zona più umida della futura città che sarà edificata proprio da Remo. Sullo sfondo, il Palatino romano, colle dove si edificò la città eterna e dove adesso vi sono i resti del foro romano. Zone rocciose, fiumi, sorgenti e boschi, suddividono la scena per arrivare in Umbria, Greccio, Assisi, sui luoghi di San Francesco, il Santo che inventò nel 1223 il presepe in una piccola grotta.

"Ogni anno il presepe artistico di Simone Saracino è presente nella nostra città di San Vito, ma quest'anno, in occasione del suo decennale volevamo fosse un’atmosfera diversa, quindi abbiamo pensato di creare un momento di unione per tutti quanti, grandi e piccoli, un' unione che solo la magia del Natale ci può regalare, ma l’obbiettivo di quella serata sarà quello di valorizzare le risorse sanvitesi", commenta Nico Vacca.