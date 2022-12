Natale a Carovigno, le iniziative del Distretto urbano del commercio

CAROVIGNO - Anche nel Comune di Carovigno, partirà a breve il calendario degli eventi natalizi a cura del Distretto Urbano diffuso del Commercio Alto Salento che propone nel bellissimo ed inedito borgo del paese una serie di tre iniziative pensate per divertire e stupire grandi e piccini regalando alla città, nella settimana pre-natalizia, una serena atmosfera di festa. contribuendo ad animare il centro e l’area commerciale che lo caratterizza, in coerenza con il processo di rivitalizzazione delle aree urbane, motivo conduttore delle azioni del Duc. Il programma, condiviso dal Cat Confesercenti di Brindisi con l'Amministrazione Comunale di Carovigno prevede tre appuntamenti.

Martedì 20 dicembre, a partire dalle ore 16:30, sarà presente in Piazza ‘Nzegna il Villaggio di Babbo Natale, un coloratissimo gonfiabile natalizio dove, fra canti e balli, gli elfi accoglieranno i bimbi, i quali potranno imbucare le letterine di Natale nella cassetta postale per il Polo. Mercoledì 21 dicembre, dalle ore 17:00, andrà in scena Christmas Buskers Party, una serie di spettacoli dislocati in differenti postazioni lungo il percorso fra piazza ‘Nzegna e Castello Dentice di Frasso. I visitatori saranno accolti con esibizioni di giocoleria, magia, spettacoli di fuoco, burattini ed altre divertenti sorprese permettendo a tutti di portare a casa simpatici scatti ricordo dal sapore di Natale.

Venerdì 23 dicembre, dalle ore 17:30, il calendario si conclude con la bellezza onirica di Dreaming of a Withe Christmas... una suggestiva sfilata di trampolieri Edc Circus Artist, mascherati con abiti bianchi e luminosi, accompagnati dalle coinvolgenti musiche della street band QuattroPerQuattro. Insieme gli artisti proporranno un incantevole spettacolo, che sognando la luce e la pace, lascerà tutti a bocca aperta.