Mesagne, Nicola Gratteri presenta il suo ultimo libro “Fuori dai confini"

MESAGNE - Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro, domenica 20 agosto sarà a Mesagne per la presentazione del suo ultimo libro, “Fuori dai confini. La ‘ndrangheta nel mondo”, un’opera scritta a quattro mani con il saggista ed esperto della "mafia calabrese", Antonio Nicaso. L’incontro, organizzato dal Sap (sindacato autonomo di polizia) in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Mesagne, si svolgerà in Piazza Orsini del Balzo alle ore 20. Modera il giornalista Gianmarco Di Napoli. L'ingresso sarà libero.