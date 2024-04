"Nina Lolli la poverella di Dio”: la presentazione del libro nella chiesa Ave Maris Stella

BRINDISI - Domani sera, 12 aprile alle ore 19.30, nella chiesa Ave Maris Stella, sarà presentato il libro illustrato dal titolo "Nina Lolli la poverella di Dio”, destinato alla lettura dei ragazzi e di quanti desiderano accostarsi alla vita ed alla spiritualità della Serva di Dio, terziaria francescana, per la quale è in corso a Roma, presso il dicastero della Causa dei santi in Vaticano, il procedimento per il riconoscimento da parte di papa Francesco della sua venerabilità.

Il testo, scritto da Francesco Perrone, è accompagnato da pregevoli illustrazioni, eseguite dall’artista Valerio Chiola, che ne facilitano la lettura. Alla presenza dell’arcivescovo di Brindisi–Ostuni, Giovanni Intini, e del postulatore della causa di beatificazione e canonizzazione, padre Massimiliano Noviello OfmCap.

L’incontro sarà condotto dalla dottoressa Maria Rita Serio, professoressa di psicologia generale e docente presso l’Università del Salento e l’istituto teologico pugliese di Molfetta. Il nuovo libro farà parte di una collana di testi finalizzati a diffondere la fama di santità di una donna della nostra terra di Brindisi che è stata maestra di ascolto, di mitezza, di consolazione, di intercessione per le necessità materiali e spirituali di quanti si recavano nella sua modestissima ed umile dimora di San Donaci.

Il suo stile di vita nascosta ha avuto come fondamento una intensa vita eucaristica, la recita quotidiana del Santo Rosario ed il costante ascolto della parola di Dio, che l’ha guidata durante tutta la sua lunga esistenza.

