"No alla guerra": piccoli studenti scendono in piazza con canti, striscioni e disegni

BRINDISI - Il messaggio è unico: pace, pace, pace! La Scuola si mobilita, venerdì 8 aprile i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia San Giovanni Bosco e Piaget, dell’Istituto comprensivo Santa Chiara di Brindisi, effettueranno una manifestazione per la pace. I piccoli alunni, insieme ai genitori e ai docenti, con canti, striscioni, disegni, palloncini faranno sentire la loro voce per dire "no" alla guerra. Anche se così i bambini dimostrano di essere cittadini attivi e consapevoli esprimendo solidarietà al popolo ucraino. Un volo di palloncini colorati concluderà la manifestazione con l'auspicio che la pace voli sui popoli.

Maria Teresa di Calcutta diceva: "Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno". Da venerdì, nell’oceano che bagna il mondo ci sarà una goccia in più.