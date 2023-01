Ritorna la notte delle muse: la notte bianca del liceo artistico musicale di Brindisi

Il Liceo Artistico Musicale Simone-Durano, del polo liceale Marzolla Leo Simone Durano di Brindisi, presenta la quinta edizione, tanto attesa, della Notte delle Muse dal titolo “Remember”: nei locali della sede sita in via Assennato 1, si snoderà un percorso itinerante in cui gli spettatori saranno accolti dai personaggi del cinema dell’infanzia che ha segnato la generazione Z.

Tutto è realizzato da studenti e docenti, concretizzandosi in performance che mettono in campo le competenze riferite ai profili in uscita degli indirizzi di studio. In programma molteplici esibizioni artistiche e musicali, in cornici scenografiche create dagli studenti, tratte dai film celebri tra i quali: Coco, La bella addormentata nel bosco, La famiglia Addams, e tanti altri.

Un viaggio in cui il pubblico sarà travolto da fantasia ed estro creativo in un contesto immaginifico che farà sognare. Importante momento della serata il lancio del singolo Oh Sails!, brano jazzistico composto in originale per l’ultima Regata velica Brindisi Corfù e inciso nello studio di registrazione del Liceo Musicale Durano, il primo laboratorio scolastico di Tecnologie Musicali, perla del territorio, inaugurato nel 2015. L’evento, aperto al pubblico, si terrà sabato 28 gennaio a partire dalle ore 18.00 presso la sede del Liceo Artistico Musicale Simone-Durano di Brindisi.