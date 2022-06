Enza Pagliara e studenti dell'Ic Valesium in piazza con racconti, canti e balli popolari

SAN PIETRO VERNOTICO E TORCHIAROLO - Le vie di San Pietro Vernotico e di Torchiarolo si riempiono di musica della tradizione popolare con il progetto "Li Canti…e li cunti" realizzato ragazzi delle classi quinte di scuola primaria dell’Istituto comprensivo Valesium (plesso Gianni Rodari di San Pietro Vernotico e plesso Via Carducci di Torchiarolo).

Lo spettacolo itinerante che rappresenta la tappa conclusiva del progetto - si terrà domani giovedì 9 giugno a San Pietro Vernotico (partenza ore 18.30 da piazza Modugno ed arrivo in Piazza del Popolo) e venerdì 10 Giugno a Torchiarolo (partenza ore 18.30 da via Lo Marchese ed arrivo in piazza Castello).

Il progetto sviluppato nel corso dell'anno scolastico, ha visto la partecipazione straordinaria dell’artista Enza Pagliara - voce inconfondibile nello scenario salentino ed esponente chiave a livello internazionale delle tradizioni musicali del Sud Italia - che ne ha curato la direzione artistica.

Nasce nell'ambito del "Piano scuola estate" (D.M 158 del 14.05.2021) con la finalità di collegare le nuove generazioni con il proprio territorio, con la cultura popolare della tradizione e dei canti salentini. Scuola e territorio uniti, dunque, per stabilire una relazione sinergica e per dar vita ad un curricolo inserito in modo davvero funzionale ed efficace nella realtà sociale, civile, culturale ed economica del luogo in cui la scuola - in quanto Istituzione - opera.

I ragazzi rievocheranno così lungo le strade e le piazze dei due Comuni: racconti, canti, ritmi e balli della tradizione. L'iniziativa, in cui hanno creduto docenti e dirigente scolastico, dottoressa Giusy Di Seclì, mira inoltre al recupero, alla conservazione ed alla salvaguardia dell'uso dei dialetti locali.