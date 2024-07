Nuovo appuntamento con il Mercato della Terra dell’Alto Salento

SAN VITO DEI NORMANNI - San Vito si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento del Mercato della Terra dell’Alto Salento organizzato da Slow Food Alto Salento.



Domenica 7 Luglio, a partire dalle ore 18, il cuore della Città dei Normanni pulserà del gusto buono, pulito e giusto con i produttori locali che lavorano in simbiosi con i ritmi della terra, nel pieno rispetto del mondo che ci ospita: dalle farine ai formaggi, dal miele alla pasta fresca, dalle conserve ortofrutticole allo zafferano fino ad arrivare all’olio e al pomodoro ascolteremo storie di gusto e resilienza sotto la bandiera della chiocciola di Slow Food.



Protagonisti saranno anche i presìdi Slow Food: il pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto, il confetto riccio di Francavilla Fontana e i produttori del presidio Slow Food degli Ulivi Secolari.



Tante le aziende che si sono date appuntamento in questa piazza:

Agricola Scarafile, Agricola Sife’, Azienda Agricola Bennardi, Caseificio Cavi, Caseificio Lanzilotti, Infuseria Brindisina, Lo Zodiaco, Masseria Agricola Olere, Masseria Foggelle, Microbirrificio Verso Sud, Nicola Tardio, Olio Le Macchie, Sapori Di Latte, Sole Di Argiano, Tatama’, Xfarm Agricoltura Prossima, ?Pietrasanta, la Caseddha.



Questa edizione del mercato si arricchisce di due momenti importanti:

Infopoint San Vito e Cooperativa Thalasssia, insieme con Azienda agricola Tatamà daranno vita ad un laboratorio per grandi e piccini durante il quale si parlerà di semi, grani e farine, con la presenza di un mulino in miniatura perfettamente funzionante.



Alle 20.30 sarà la volta dell’associazione Tutto quello che vorrei, uno spettacolo di beneficenza dal titolo Il coraggio di cambiare che tratta come tematica principale il bullismo che troviamo nella società attuale. Durante la serata ci saranno diversi spettacoli di body painting e giochi di colori, oltrechè l'estrazione di 10 opere dell'artista Filomena Pomes.



Durante la serata sarà possibile allietare il gusto in modo slow con l’Apericena del Mercato, a cura dei produttori presenti.



Il Mercato della Terra dell’Alto Salento è organizzato con il patrocinio ed il supporto dell’Amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni.