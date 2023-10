Oktober Fesct a San Michele: venti tipi di birra e specialità del territorio

SAN MICHELE SALENTINO - Inizierà oggi (5 ottobre) l'appuntamento nella zona 167, in un'ampia area coperta di 1600 metri quadrati, dove gustare comodamente venti tipologie di birra e tantissime specialità del territorio.

L’Oktober Fesct di San Michele ospiterà l’Ail Brindisi a sostegno del progetto “Un mezzo per la vita” promosso da Pierpaolo Piliego, che sarà presente con la delegazione dell'associazione per promuovere le proprie attività e sensibilizzare alla donazione.

Ci sarà spazio anche allo sport con “L’Oktober Fesct che corre” a cura dell’”Apd Runners San Michele Salentino”, in programma per domenica 8 ottobre con partenza alle ore 09:00 da Piazza Matera. Evento valido per la quattordicesima prova del “Trofeo del Brento”.

Il programma

Giovedì 5 ottobre Antonio Castrignanò, direttamente dalla Notte della Taranta, aprirà la manifestazione con l’energia della pizzica. Il giorno seguente, venerdì, “I komandanti” riproporranno i grandi successi di Vasco Rossi.

Sabato 7 ottobre saranno protagonisti i “Pensieri positivi” cover band di Jovanotti. Domenica a pranzo, invece, “I Freezap” proporranno i grandi successi della musica anni ’70, ‘80 e ‘90. In serata si potranno rivivere le emozionanti note dei brani di Coldplay e U2. Le serate musicali del 5,6 e 8 ottobre saranno arricchite dal dj set a cura di Dj Philo.

L’Oktober Fesct in festival è un evento a cura della Pro Loco di San Michele Salentino e dell'associazione Decibel con il patrocinio dell'Amministrazione comunale.