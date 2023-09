Il tedoforo pugliese Vittorio Brandi all'Oria SportCity Day

ORIA - Ci sarà anche il tedoforo pugliese delle Olimpiadi di Londra 2012 e invernali di Pyeongchang 2018, Vittorio Brandi, il prossimo 17 settembre in occasione dello SportCity Day di Oria. Un evento fortemente voluto e promosso dall'intera Amministrazione comunale guidata dal sindaco Cosimo Ferretti e in particolare dal vice sindaco, con deleghe a Sport e Salute, Michele Locorotondo.

Non un semplice taglio del nastro dei nuovi playground (campetti da gioco multidisciplinari) nei giardini pubblici e un'intera giornata dedicata a sport e socializzazione, ma anche qualche momento di riflessione sui valori sottesi alla pratica sportiva e alla convivenza civile.

Oria ospiterà, dunque, sia il portatore, sia la celebre teda (o torcia olimpica) di che contiene in sé ideali di pace e amicizia tra i popoli. Brandi, ostunese proveniente dal basket e amico dell'Oria Basket, è tra i pochi al mondo ad aver avuto l'onore di portare la fiaccola per due edizioni dei Giochi e da sempre si fa portavoce anche nelle scuole di messaggi inneggianti, appunto, alla pace, alla fratellanza e al fair play dentro e fuori il contesto sportivo.

Ha scritto anche due libri a margine delle sue esperienze a cinque cerchi: nel 2013, "Il pallone che rotolò fino alle Olimpiadi) e nel 2018 "300 battiti", nel quale sono raccontate tanto storie di sportivi comuni, tanto di campioni come, per citarne uno, Carlo Molfetta (campione olimpico di taekwondo a Londra '12). Ha preso parte a diverse importanti manifestazioni in tutt'Italia, sempre accompagnato dalla sua fedele torcia che "parla" attraverso di lui.

Se il tedoforo sarà l'ospite d'onore di Oria e simboleggerà l'anima stessa della manifestazione, dopo i saluti istituzionali l'intera giornata sarà caratterizzata da tutta una serie di eventi nell'evento.

Ecco dunque il programma: Ore 9.00 - Inaugurazione, taglio del nastro, saluti istituzionali, interventi. A seguire: Campo basket/pallavolo 09:00 - 10:30 Iuvenilia; 10.30 - 13:00 Oria Basket ; 17.00 - 18.00 sitting volley; 18.00 - 19.30 volley Oria, 19.30 - 21.00 pallacanestro Oria; Campo calcio/tennis; 09.00 - 13.00 Oria calcio; 16.00 -17.30 Oria calcio; 17.30 in poi campetti minivolley

Palco: 18.00 - 19.00 Ciak Dance; 19.00 - 20.00 Arte in movimento; 09.00 - 13.00 e 16.00 - 21.00; Scherma storica: 09.00 - 13.00 e 16.00 - 21.00: Stand Milites; 10.30 e 18.30 Esibizione sbandieratori; 19.00 Partenza workout - Asd Palestra Meeting; 21.00 (indicativo) Rientro workout