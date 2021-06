Un’emozione chiamata libro 2021, presentata la 25esima edizione

Undici appuntamenti, dal 19 giugno al 4 settembre, due dei quali previsti nel Teatro del Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano, tutti con inizio alle 20:30. Per il resto ad ospitare la rassegna sarà il Chiostro San Francesco nel cuore del centro storico di Ostuni

OSTUNI - Da Nicola Lagioia a Simone Cristicchi passando per Mario Desiati, Giosuè Calaciura, Chiara Francini, Stefano e Serena Andreotti, Francesco Dominelli, Davide Grittani, Antonio Caprarica, Ga-briella Genisi e Monica Setta. E’ stato presentato presso Palazzo San Francesco il cartellone della 25esima edizione della rassegna letteraria “Un’emozione chiamata libro. Il bello della Lettura” realizzata dal Comune di Ostuni in collaborazione con i Presìdi del Libro, la Bottega del Libro ed il Teatro Pubblico Pugliese. Undici appuntamenti, due dei quali previsti nel Teatro del Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano, tutti con inizio alle 20:30. Per il resto ad ospitare la rassegna sarà il Chiostro San Francesco nel cuore del centro storico di Ostuni.

Si comincia sabato 19 giugno con lo scrittore barese Nicola Lagioia che presenterà il libro “La città dei vivi”. Lagioia dialogherà con Francesca Garziano, direttrice della Biblioteca comunale di Ostuni. Il 7 luglio Mario Desiati presenterà il libro Spatriati, mentre il 10 luglio sarà la volta di Giosuè Calaciura ed il suo libro “Io sono Gesù”. Il 20 luglio torna ad Ostuni la scrittrice ed attrice Chiara Francini che presenterà il libro “Il cielo stellato fa le fusa”. Il 23 luglio la presentazione del libro “I diari segreti di Giulio Andreotti” con la partecipazione dei figli di Giulio, Stefano e Serena intervistati dal direttore del Tg Norba, Enzo Magistà.

Il 26 luglio nel Chiostro San Francesco arriverà Francesco Dominelli fondatore della pagina Facebook “Se i social fossero sempre esistiti” che presenterà il libro “La Divina Commedia riveduta e scorretta”. Il 29 luglio Davide Grittani presenterà il libro “La ragazza dagli occhi di oliva”. Il 2 agosto nel Chiostro San Francesco tornerà il giornalista Antonio Caprarica che presenterà il libro “Elisabetta. Per sempre Regina. La vita, il regno, i segreti”. Il 6 agosto il gradito ritorno di Gabriella Genisi con il libro “La regola di Santa Croce”. Il 9 agosto nel Parco di Santa Maria D’Agnano l’attesa presentazione del libro “Quadrare i conti. Manuale di economia per le famiglia” della giornalista Rai, Monica Setta.

La rassegna si concluderà il 4 settembre nel Parco di santa Maria di Agnano con lo spettacolo di Simone Cristicchi che presenterà il libro “Happynext. Alla ricerca della felicità”.