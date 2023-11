"Giornate Fai per le scuole": palazzo Montenegro apre le porte agli studenti

Tornano nella settimana dal 20 al 25 novembre le “Giornate Fai per le Scuole”, manifestazione tutta dedicata alle scuole che da dodici anni il Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano Ets organizza, su modello delle Giornate Fai di Primavera e d’Autunno. Protagonisti dell’evento saranno gli apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati dai volontari del Fai in collaborazione con i loro docenti, che accompagneranno altri studenti in visita nei beni e nei luoghi da loro selezionati e aperti grazie al Fai, sentendosi direttamente coinvolti nella valorizzazione del loro territorio, parte attiva della loro comunità e diventando esempio per altri giovani in uno scambio educativo tra pari.

A Brindisi sarà visitabile Palazzo Montenegro, sul lungomare Regina Margherita. Le visite saranno a cura degli apprendisti Ciceroni del liceo classico "B. Marzolla" e dell’Ic "Centro” di Brindisi.

Il Palazzo è stato costruito nella seconda metà del XVII secolo dalla famiglia Montenegro, commercianti di origine montenegrina, che si trasferirono a Brindisi verso la fine del Seicento mutando il loro nome da Petrovich in Montenegro. L’edificio, in stile barocco, si contraddistingue per la balconata centrale con le mensole riccamente decorate, in cui si innestano mascheroni e figure, mentre il portale principale è inquadrato da due colonne. Oggi residenza del Prefetto, ha ospitato nel corso dei secoli importanti personaggi storici, quali il Re delle Due Sicilie Ferdinando IV di Borbone nel 1797, in occasione della visita alla città e al castello Aragonese e Gioacchino Murat nel 1813.