Pasqua e Pasquetta tra visite ai castelli, mostre e feste all'aperto: tutti gli appuntamenti

BRINDISI - Meteo permettendo (qui le previsioni) sono tanti gli appuntamenti in programma nel Brindisino da sabato 16 fino a lunedì 18 aprile, il weekend di Pasqua. Dalle visite ai castelli alle mostre, dalle passeggiate nei parchi con eventi a tema per le famiglie alle feste all’aperto. I beni culturali del Comune di Brindisi e quelli gestiti in condivisione con altri enti, inoltre, saranno fruibili nei giorni di Pasqua e Pasquetta (17 e 18 aprile 2022) con specifici orari.

Restando in città, sabato 16 aprile, si potrà effettuare un tour nel porto interno con le Minicrociere. L'iniziativa è organizzata da Apulia Culture, in collaborazione con Eliconarte, Centro Guide Turistiche di Brindisi e l’Agenzia Brindisi Experience. L'appuntamento è per ogni sabato di aprile (9, 16, 23, 30) dalle 17 alle 18.30 con partenza banchina antistante la Capitaneria di Porto/Lungomare Regina Margherita.

“Oltre il Castello: passeggiata tra Parco della Contessa e Castello”, invece è il titolo della visita guidata tematica promossa dalla Aps Le Colonne che si svolgerà sempre sabato 16 aprile alle ore 17,30 presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno. Si tratta di una vera e propria passeggiata nei due suggestivi luoghi legati alla straordinaria figura della Contessa Elisabetta Schlippenbach, grande protagonista della storia del Castello e promotrice della realizzazione del Parco.

Riipartono anche le visite guidate gratuite al Castello Svevo della città. I primi appuntamenti sono previsti proprio per sabato 16 e domenica 17 aprile 2022.

Sabato alle 18 sarà inaugurata la mostra “BiblioArt – Dialogo tra artisti”, un’iniziativa con cui la Biblioteca di Comunità “Tommaso Fiore” di Cisternino (Progetto finanziato da Regione Puglia e Arti su iniziativa Luoghi Comuni) intende inaugurare la primavera all’insegna della cultura e del “dialogo” tra arti diverse. Non solo libri in Biblioteca, ma anche opere di artisti provenienti da diverse parti della Puglia, dalla Campania e dalla Lettonia.

“Beauty Amid War”, invece, è la mostra in 18 scatti che ritrae volti di donne appartenenti a diverse etnie. Scatti tratti dalle collezioni Pearl in the Oyster e Khurasani Reflection di Fatimah Hossaini, fotografa di fama mondiale e attivista a favore dei diritti delle donne e dei rifugiati. Sarà visitabile fino al 2 maggio 2022 al primo piano di Palazzo Nervegna a Brindisi.

Ancora castelli da visitare. Domenica 17 e lunedì 18 aprile la Aps Le Colonne propone, inoltre, delle visite guidate con aperture e turni straordinari in due splendidi castelli del brindisino, Forte a Mare a Brindisi e il Castello Dentice di Frasso a Carovigno.

Tre giorni di scoperta ed emozioni, tra escursioni e laboratori, accompagnati dalle guide Thalassia in un programma di attività patrocinato dal Consorzio di gestione di Torre Guaceti, invece, per scoprire tutta la magia di questo angolo protetto di mondo.Macchia e Mare, racconto e cammino: una giornata immersi nella natura per vivere intensamente la Riserva di Torre Guaceto. Vari i percorsi guidati, proposti con lo spirito di indagare i mille volti del Luogo: dall’archeologia alla biodiversità, su sentieri adatti ai più piccoli o in cammini più impegnativi, ogni attività diventerà un vero e proprio viaggio nella natura più profonda di Gaw Sit.

Gonfiabili per bambini, attività sportiva, musica, animazioni e schiuma party. E’ ricco il menu della “Pasquetta brindisina” al parco del Cillarese che lunedì 18 aprile animerà il polmone verde. L’iniziativa è frutto della sinergia fra un gruppo di associazioni sportive di cui si è fatto portavoce Carmine Iaia, presidente della BoxeIaia Brindisi, e il Comune di Brindisi.

Per lunedì 18 aprile, in programma anche una fantastica giornata di svago e divertimento per grandi e piccini, nei giardini dell’ExFadda, a San Vito dei Normanni, dove, sin dalle ore 12, si potrà godere degli spazi riservati all’evento, che prevede diversi momenti di intrattenimento. In programma Dj set a partire dall’apertura dei cancelli, a seguire Rolìn truccabimbi, Les Puces, laboratorio di giocoleria, lo spettacolo teatrale “Brava Carletta”, il concerto “Migrante” (alternative rock stoner, grunge), e, per chiudere, ancora Dj set.

Lunedì 18 aprile, il Parco Archeologico e Naturalistico di Santa Maria d'Agnano ad Ostuni (Br) sarà animato dalla prima edizione della "Caccia alle uova", un entusiasmante evento pensato per coinvolgere e divertire i bambini e loro famiglie. A partire dalle ore 10.00, nel tradizionale giorno di Pasquetta, le aree verdi e i sentieri naturalistici che conducono alla grotta di Agnano, diventeranno lo scenario di una grande caccia al tesoro durante la quale i ragazzi potranno dare libero sfogo alla voglia di divertirsi e stare insieme.