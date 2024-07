Pasta fritta e mortadella – prima edizione

ERCHIE – Arriva in via San Francesco a Erchie l’evento estivo, promosso dai Supermercati "Smart" in collaborazione con Auser delegazione di Erchie. Giovedì 11 luglio a partire dalle 20, si svolgerà la prima ddizione della "Pasta fritta & mortadella", ma sarà possibile degustare anche del buon vino fresco.

L'evento caratterizzato dai sapori della tradizione e dalla musica popolare, sarà a scopo benefico. Patrocinato dal Comune di Erchie ed organizzato con la sinergia di tante associazioni, saranno presenti infatti l'associazione che si occupa della promozione del territorio, Proloco di Erchie, l'Unità Pastorale con i suoi tanti giovani volontari, la Protezione Civile Prociv-Arci di Erchie, l'attività commerciale Tentazioni 2.0 e l'azienda Zip Impianti, tutti in una cornice popolare si prodigheranno per offrire ad un ampio pubblico tanto divertimento, a partire dai più piccoli, ma anche tanta spensieratezza per i più grandi.

Ci sarà uno spettacolo di magia a cura di "Mago Lele".

Pop corn, Zucchero Filato e tanto intrattenimento a cura dell'Associazione "I Controcultura". Fulcro della serata oltre alle degustazioni tipiche sarà la musica popolare a cura del gruppo di Pizzica "HAITRA" di Avetrana.

Sarà uno dei primi eventi che aprirà il ricco cartellone dell'estate Ercolana, ed il divertimento sarà garantito.

La serata sarà a scopo benefico, perché la beneficenza aiuta a crescere come comunità e a rendere tutti un po' più felici.