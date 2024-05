Patrick Zaki a Mesagne per il Festival del Libro Emergente

MESAGNE - Patrick Zaki sarà a Mesagne il 1° luglio per presentare il suo nuovo libro "Sogni e illusioni di Libertà", edito da La Nave di Teseo. L'annuncio ufficiale è stato dato durante un incontro con gli studenti della scuola media locale, in occasione della chiusura del progetto Amnesty Kids, alla presenza della Direttrice di Amnesty International Italia, Ileana Bello.

L'evento, confermato oggi dall'associazione Scintilla, si terrà presso il Salento Fun Park a Mesagne in Via Udine, e sarà uno dei momenti salienti della nuova edizione del Festival del Libro Emergente. Questa rassegna culturale, che ogni anno attrae un pubblico sempre più ampio, vedrà la partecipazione di ospiti di rilievo come don Luigi Maria Epicoco, don Cosimo Schena, don Maurizio Mirilli, la scrittrice Alessia Capellini e il giornalista Lino De Matteis.

Il festival, che mira a esplorare tematiche contemporanee e stimolanti, è una piattaforma fondamentale per il confronto e la crescita della comunità locale attraverso la letteratura. "Quest'anno abbiamo voluto toccare argomenti diversi e attuali e regalare alla nostra Mesagne una rassegna di cui siamo felici come organizzatori e che ci aiuta attraverso i libri a confrontarci e crescere come individui e come comunità" hanno dichiarato Regina Cesta e Cosimo Saracino dell'associazione Scintilla.

Patrick Zaki, diventato un simbolo internazionale della lotta per i diritti umani, ha vissuto una storia personale di grande risonanza mediatica. La sua esperienza come prigioniero politico in Egitto ha sensibilizzato l'opinione pubblica mondiale sui temi della libertà e dei diritti civili. Anche la nostra città si è mobilitata per sensibilizzare le coscienze su questa vicenda che ha scosso l’Italia. Il suo libro "Sogni e illusioni di Libertà" rappresenta una riflessione profonda sulla sua esperienza e sui sogni di emancipazione di tanti giovani nel mondo.

Il calendario dettagliato delle presentazioni del Festival del Libro Emergente sarà presto reso noto, offrendo alla comunità di Mesagne e ai visitatori l'opportunità di partecipare a incontri significativi e di arricchire il proprio bagaglio culturale.