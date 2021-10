Bimbi in bici a Francavilla Fontana: domenica ultimo appuntamento

FRANCAVILLA - Ultimo appuntamento con Bimbimbici, la manifestazione che promuove la mobilità sostenibile tra i giovani e i giovanissimi. Domenica 17 ottobre alle 9.00 su Viale Vincenzo Lilla prenderà il via una mattinata dedicata alle due ruote con ospite Davide Lacitignola.

Lacitignola, atleta associato alla Scuola di ciclismo Ballerini di Bari e tesserato Fci, è un professionista nella disciplina sportiva del Bike-Trial. A tutti i presenti offrirà uno show acrobatico sui pedali. Dopo l’esibizione sportiva bambine e bambini potranno misurarsi in tutta sicurezza in una serie di prove di abilità sulla bicicletta con piccoli percorsi tecnici e spiegazioni sul corretto uso dei dispositivi di protezione.



“Bimbimbici – dichiara l’Assessore alla Mobilità Sostenibile Sergio Tatarano – è stata una nuova occasione per incentivare la mobilità sostenibile con particolare attenzione alle generazioni più giovani. Riprendiamo così il nostro impegno, sospeso a causa del covid, nei confronti delle scuole che sono elemento centrale per imprimere un cambio di rotta culturale nelle abitudini della cittadinanza su cui siamo concentratissimi fin dal nostro insediamento. Insegnare a bambine e bambini a muoversi in modo sostenibile è passaggio centrale nelle nostre politiche di sviluppo della Francavilla del futuro ma anche del presente.” L’iniziativa è a cura del Team Fuorisoglia con il patrocinio del Comune di Francavilla Fontana.

