“Ti amo troppo”: Performance di Francesca Romana Pinzari

Venerdì 24 settembre 2021 alle 19 il Palazzo Granafei - Nervegna di Brindisi apre le porte ad una performance artistica a cura di Francesca Romana Pinzari. L’intervento si inserisce all’interno del percorso iniziato con la mostra Della Gentilezza e dell'Audacia, ospitata nelle sale espositive dello stesso palazzo, incentrata sulla violenza sulle donne e curata da Ilaria Caravaglio e Valeria Gatti.

Francesca Romana Pinzari, nota a livello internazionale per l’arte performativa, è una delle artiste che hanno contribuito con le proprie opere al prezioso allestimento.

"Ti Amo Troppo" è il titolo della performance ideata appositamente per l'esposizione in corso. L'artista si relazionerà con il pubblico partecipante con l'obiettivo di suscitare una riflessione su quella sottile linea di confine tra l'amore ed il possesso, tra il rispetto e la manipolazione. Un'azione decisa quella della Pinzari che metterà gli spettatori faccia a faccia con emozioni forti, motivo per il quale si sconsiglia la partecipazione ai bambini.

L’appuntamento che si svolgerà al primo piano del Palazzo Granafei-Nervegna è reso possibile grazie al contributo di “Studio Montanaro”.

Nervegna – Caffè Letterario è in via Duomo 20 a Brindisi.

Per info e prenotazioni, nervegnacaffeletterario@gmail.com o 392 597 1114.

