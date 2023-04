Ponte del 25 aprile: alla scoperta di Torre Guaceto e dei segreti del suo mare

TORRE GUACETO (CAROVIGNO) - Il weekend lungo della Festa della liberazione è appena iniziato, e visto che il maltempo sembrerebbe aver lasciato posto a delle giornate di sole, sono tante le iniziative in programma per chi è desideroso di vivere a pieno il territorio.

Non possono mancare gli eventi organizzati, oggi e domani (24 e 25 aprile), dalla cooperativa Thalassia per conoscere Torre Guaceto: percorsi a piedi per grandi e bambini, alla scoperta della Riserva naturale e dei segreti del suo mare. Di seguito, ecco il programma.

Lunedì 24 aprile

Domani, lunedì 24 aprile, alle ore 9:30 ci sarà un E-bike torue half day: dagli ulivi al mare fino alla Cripta di San Biagio, un percorso in libertà su due ruote.

Alle 10.00, invece, si terrà l'iniziativa I segreti del mare: un altro percorso a piedi riservato a grandi e bambini, alla scoperta di Torre Guaceto.

Martedì 25 aprile

Alle ore 9.30 e alle 10:00 si ripeteranno gli eventi "E-bike torue half day" e "I segreti del mare" del giorno precedente.

Sempre alle 10.00 avranno inizio altre due iniziative specifiche:

- Biodiversi-Trek full day: trekking alla scoperta della biodiversità di Guaceto, in cammino, con pranzo a sacco in riva al mare.

- Bike tour full day: percorso in bicicletta attraverso i vari ambienti che compongono la Riserva di Torre Guaceto ed il suo territorio, anche qui con pranzo a sacco lungo il percorso.

Dalle 9.30 alle 12.30, inoltre, si svolgeranno delle attività gratuite con laboratori per bambini e apertura del Centro recupero tartarughe marine "L. Cantoro".

Altre info

Tutte le attività, sia gratuite che a pagamento, sono soggette a prenotazione obbligatoria: è opportuno contattare i referenti via whatsapp al +39 331 927 75 79.

L'bbigliamento dei partecipanti dovrà essere adatto all'attività e alla stagione: scarpe da trekking o da ginnastica, zaino, cappello, crema solare, repellente insetti, borraccia con acqua sufficiente per la giornata, pranzo a sacco se indicato.

Il programma potrà subire variazioni a giudizio della guida, per motivi tecnici, di sicurezza e meteorologici. Non è consentito l'accesso alla Riserva Naturale con animali da compagnia.