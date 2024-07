Precius - Depeche Mode Tribute Band in concerto a Mesagne

MESAGNE - Nell'ambito della rassegna “Estate Mesagne 2024” il 21 luglio Piazza Orsini del Balzo ospiterà i PRECIOUS, tribute band dei Depeche Mode. L'ingresso è gratuito e il concerto avrà inizio alle ore 21. I PRECIOUS sono tra le band più apprezzate e acclamate nel panorama musicale delle tribute, grazie alla loro presenza sul territorio musicale dal 2012; dal loro esordio fino ad oggi si sono esibiti in 450 live nei club più importanti di tutta Italia e soprattutto del Mezzogiorno, con alcune incursioni all'estero a Wimborne e Bournemouth in Inghilterra nel 2019. Di origini orgogliosamente pugliesi della provincia di Taranto, i quattro musicisti hanno iniziato condividere la propria passione artistica abbracciando la concezione di riproporre in maniera più fedele possibile la musica dei Depeche Mode, band iconica degli anni '80 ma tuttora in fervente attività. Il set up e l’esecuzione dal vivo scelti dai PRECIOUS, mirano a ricalcare l’impatto sonoro e gli arrangiamenti che la band inglese porta nei suoi tour da più di 25 anni: batteria rock molto presente, suoni synth ed elettronica (a cui è dedicata un’attenzione particolare), chitarre caratteristiche e videoproiezione di screen e visual visibili durante i concerti dei Depeche Mode. La voce è affidata al talentuoso Saverio Tomai (Save), frontman energico e carismatico che ricorda, sia nell’aspetto fisico che nella timbrica, il giovane Dave Gahan. Le canzoni eseguite da Martin Gore sono affidate all’interpretazione di GiaKo, anche nelle versioni pianoforte e voce.