"Premio internazionale Nikolin Gioia": l'evento all’Isbem di Mesagne

Un premio internazionale dedicato alla memoria dell’attore Nikolin Gioia: l’appuntamento è in programma domenica (2 giugno) presso l’Isbem (ex convento dei frati Cappuccini), in via Reali di Bulgaria, a Mesagne, alle ore 19.

Nato a Brindisi nel 1926, da padre brindisino e madre albanese che lo portarono da piccolo in Albania, Nikolin Goia divenne uno degli artisti di cinema e di teatro più amati e più stimati dal pubblico e dalla critica specializzata. Nella terra materna in cui era cresciuto, nel 1953, Nikolin fondò il Teatro Drammaturgico di Durazzo.

Artista pluripremiato, Nikolin Gioia ricevette il premio nazionale più prestigioso conferito dal Governo albanese, cioè “artista del polo”. Inoltre, gli sono stati dedicati vari documentari e biografie, nonché molteplici premi e riconoscimenti post mortem. Il Premio Internazionale “Nikolin Gioia”, organizzato da Xenia Production di Aksinja Gioia, viene assegnato annualmente a personalità illustri del campo artistico, scientifico, sociale, politico, umanistico, nonché a giovani talenti emergenti.

Quest’anno la premiazione avrà luogo a Mesagne, già Capitale della Cultura di Puglia 2023, presso Isbem (Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo) che il 25 Maggio 2024 ha compiuto 25 anni, tutti spesi per diffondere ampiamente ed implementare la triade “Ricerca, Formazione e Assistenza” sia nel Pianeta Salute che in altri ambiti della società. Il Premio “Nikolin Gioia” è una bella occasione di coesione sociale e di stimoli culturali in un contesto di internazionalizzazione.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui