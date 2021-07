"Asia estrema": un viaggio atipico e fuori dal tempo a Cisternino e Ostuni

Un viaggio atipico e fuori dal tempo, raccontato attraverso pagine che accompagnano alla scoperta di luoghi e culture remote, tra i riflessi di nuove consapevolezze interiori. Asia estrema, il nuovo libro di Gaetano Appeso, sarà presentato a Cisternino e ad Ostuni, rispettivamente giovedì 22 e venerdì 30 luglio. Nella Città bianca, l’appuntamento è uno cinque incontri letterari che arricchiscono la prima edizione della rassegna culturale “Zeitun – La cultura in vetrina”, organizzata dalla ProLoco di Ostuni “La Bianca tra gli Ulivi” in collaborazione con il giornalista Alessandro Nardelli, in programma dal 22 luglio al 24 agosto presso il centro di Cultura “D. Cirignola”.

A Cisternino l’evento, organizzato dalla Pro Loco “Cisternino in Valle d’Itria”, rientra nel Tramonto Letterario nell’ambito della programmazione degli eventi estivi, ed avrà luogo in Corso Umberto I. Classe 1978, Gaetano Appeso è un Ufficiale della Marina Militare Italiana che nel proprio bagaglio annovera diverse missioni di pace in Africa e Asia. Laureato in Scienze Organizzative e Gestionali, dal 2013 è addetto alla pubblica informazione per la Forza Armata e dal 2015 collabora con l’Università degli Studi di Pavia. Scrive per Rivista Marittima, il Notiziario della Marina e il sito web Marina Militare. Ha scritto E-mail dall’Amazzonia (2014), Tiancháo, taccuino di un viaggio in Oriente (2015) e Mesoamerica, sulle tracce del Serpente Piumato (2017). I ricorrenti temi del viaggio e dell’incontro con altri mondi dunque, ma in contrapposizione a quelli che sono i canoni turistici odierni, votati a frettolosi parametri rigorosamente smart. Asia estrema racconta di un viaggio zaino in spalla, vissuto nel segno della lentezza e dell’imprevisto che può dare spazio all’incontro.

Un reportage scritto in prima persona dall’autore che ha deciso di attraversare da solo il Vietnam, la Cambogia, il Laos, la Thailandia, la Malaysia e l’Indonesia. Dalle grandi città alle tribù indigene dell’entroterra, annotando l’intera esperienza e raccogliendo i racconti degli abitanti del luogo, con la convinzione che la realtà di un territorio possa essere pienamente raccontata attraverso la voce della gente che lo abita e attraverso le loro esperienze di vita