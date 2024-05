Tutto pronto per la presentazione del libro sulla gestione delle aziende vitivinicole

CELLINO SAN MARCO - Lunedì 20 maggio prossimo alle ore 18 presso la sala Selvarossa di Cantine Due Palme in via San Marco 130 a Cellino San Marco, si svolgerà la presentazione del libro "La gestione delle aziende vitivinicole" scritto da Angelo Caforio, commercialista e revisore legale dei conti, di San Pietro Vernotico, e Alberto Frau, ricercatore e professore aggregato di Economia aziendale, università degli studi di Roma, Foro italico e Sapienza, docente senior business school Luiss Guido Carli. Un lavoro cominciato prima del Covid, poi interrotto e, finalmente, portato alla luce.

Dialogheranno con gli autori Vincenzo Sparviero, giornalista e scrittore; Nicola Cacucci, editore; Dario Stefàno, manager e docente di Economia e Gestione delle imprese turistiche, Università degli Studi di Roma Lumsa; Gianluca Budano, manager pubblico e scrittore; Eugenio Cascione, commercialista e professore aggregato di Tecnologia dei cicli produttivi Unisalento, direttore e revisore di Confcooperative; Melissa Maci, presidente di Cantine Due Palme e Angelo Maci, nologo e fondatore di Cantine Due Palme

Si tratta di un evento imperdibile per tutti gli appassionati del settore vitivinicolo e della gestione aziendale. Un'opportunità unica per conoscere da vicino gli autori e discutere delle tematiche affrontate nel libro.

Il libro esplora in modo approfondito la complessità economica, giuridica e finanziaria delle aziende operanti nel settore vitivinicolo, con un focus particolare sul contesto italiano. Attraverso un'analisi dettagliata delle fasi produttive dall'agricoltura alla distribuzione, gli autori delineano le sfide e le opportunità legate alla gestione delle risorse economiche e finanziarie di queste aziende.

Prospettiva economica: viene esaminata la filiera vitivinicola italiana, includendo la produzione, la vinificazione, il condizionamento e la distribuzione. L'enfasi è posta sui "costi agrari", sui costi di cantina e sui costi di distribuzione, dettagliando le implicazioni per il bilancio di esercizio delle aziende.

Prospettiva giuridica: il libro analizza il quadro legale che regola l'attività vitivinicola in Italia, considerando diversi aspetti giuridici della gestione d'impresa, dalle società di persone a quelle di capitali, fino alle cooperative e ai consorzi.

Bilancio di esercizio: vengono approfonditi i contenuti, i principi di redazione del bilancio, i criteri di valutazione e i principi contabili specifici per le aziende vitivinicole, offrendo una guida chiara per la lettura e l'interpretazione dei bilanci di esercizio.

Il volume si pone come un'importante risorsa per imprenditori, gestori e studenti del settore, fornendo una base solida per comprendere le dinamiche finanziarie e gestionali del mondo vitivinicolo. Inoltre, si discutono tendenze emergenti come la sostenibilità e l'innovazione tecnologica, sottolineando il loro impatto sulle strategie gestionali delle aziende vitivinicole.