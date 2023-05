Terza presentazione del libro del professor Giacomo Carito

Continuano gli appuntamenti con la lettura presso la Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti – Ex Convento delle Scuole Pie. Anche quest’anno, l’Aps Brindisi e le Antiche Strade, soggetto gestore, propone alla cittadinanza un vario calendario d’incontri, con “Il Maggio dei libri 2023 - Pagine Erranti”.

La terza presentazione del calendario proposto per il Maggio dei libri 2023, si terrà venerdì 12 maggio ore 17:00, presso la Sala Conferenze dell’Accademia degli Erranti, nell’Ex Convento delle Scuole Pie, via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano), dove verrà presentato il libro dal titolo “San Lorenzo da Brindisi e la spiritualità cristiana in Terra d’Otranto” di Giacomo Carito e altri di Società di Storia Patria per la Puglia.

Il libro

San Lorenzo da Brindisi, al secolo Giulio Cesare Russo, nacque il 22 luglio 1559. Intraprese gli studi nelle scuole esterne dei Francescani Conventuali di San Paolo Eremita in Brindisi e tra il 1565 e il 1567 prese l'abito dei conventuali, In questo periodo tradizioni variamente riportate collocano le prime sortite pubbliche del futuro santo. La sua prima formazione si svolge in Brindisi e qui entra in contatto con esperienze spirituali proprie di una terra di confine: viva era la memoria dei fatti di Otranto e di quelli, più recenti di Castro, diretta era la percezione di Brindisi quale baluardo dell’Occidente innanzi all’espansionismo ottomano. Su queste premesse si declinano temi e itinerari di ricerca promossi in questo incontro di studi.

Interverrà, oltre all’autore, anche il professor Antonio Mario Caputo della Società di Storia Patria per la Puglia, sezione di brindisi, previsti altri interventi. Durante l'evento sarà possibile acquistare una copia del libro.

L’iniziativa rientra nelle attività dell’”Accademia degli Erranti”, programma "Riusa Brindisi - Case di Quartiere" e Statio Peregrinorum. Promosso e Patrocinato dal Ministero della Cultura, Centro per il Libro e la Lettura, insieme a Brindisi città che legge.