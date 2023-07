"Base altezza e profondità": tour pugliese di Gianluca Budano per presentare il suo libro

"Base altezza e profondità" è un'altra opera di Gianluca Budano, presidente delle Acli provinciali di Brindisi, presto in libreria edita da Meltemi Editore, con un solo scopo: generare concretamente benessere sociale per tutti. Questo è l'inedito patriottismo sociale con cui l'autore vuole sfidare i movimenti politici e culturali odierni dai quali non si aspettia una risposta ma un cambiamento reale.

Inizia quindi una lunga serie di presentazioni sul territorioa partire dal Festival "Il Libro Possibile" mercoledì 5 luglio alle h 23 sulla "Terrazza dei tuffi" a Comune di Polignano A Mare. Con Francesco Strippoli, giornalista capo servizio del Corriere del Mezzogiorno e Marco Marra, conduttore Rai e giornalista, che ha contribuito all'opera e a questa prima presentazione. Le prossime al Comune di Nardò (17 luglio) e Comune di Vieste (19 luglio) con altrettanti illustri e autorevoli ospiti.