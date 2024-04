“Piccole storie ignobili”: l'ex sindaco Pompeo Molfetta presenta il suo libro

Martedì 30 aprile alle 18,30 il Mondadori Bookstore di via Marconi a Mesagne ospita la presentazione delle “Piccole storie ignobili” (Booksprint) di Pompeo Molfetta. L’autore, medico e uomo politico (è stato amministratore comunale e sindaco di Mesagne) dialogherà con Giancarlo Canuto. «Ci sono racconti in cui le storie narrate sembrano non appartenerci e altri in cui siamo come trascinati dalla forza delle parole – scrive nella prefazione la professoressa Maria De Mauro -. A questo secondo genere appartengono le “Piccole storie ignobili”, prima opera narrativa di Pompeo Molfetta.

Chi conosce l’autore sa che l’affabulazione gli è congeniale e ritrova nelle pagine di questi racconti la sua oralità di cui sembrano riprodurre la mimica, densa di figure, di parole colte, popolari, avverbi, aggettivi, neologismi». «Quello che colpisce, infatti, è soprattutto la ricchezza dello stile – osserva la prefatrice -: la scrittura di Molfetta non è mai stentata, asciugata, al contrario tutto è ricco e al servizio di una narrazione dettagliata: personaggi, fatti, situazioni, relazioni, ambienti, paesaggi, tutto è preciso e nitido, grazie a una capacità descrittiva davvero originale che il lettore noterà fin dall’incipit del primo racconto (La processionaria)».

E ancora: «Pompeo è un acuto osservatore e scrutatore della vita. Sono la vita comune, l’esperienza quotidiana, la pratica e i sentimenti di creature normali, infatti, che mettono in moto queste storie di provincia fino al punto in cui un equilibrio si rompe e la verità emerge, si esprime, contratta, in poche righe. Fine della storia – prosegue -. Come a dire che nella vita di tutti i giorni, nel sonnolento andare delle cose, c’ è un punto di rottura che svela gli intrecci e li rende, finalmente, chiari. Sebbene legati tra loro, i primi quattro anche dal punto di vista tematico – scrive De Mauro -, i racconti esprimono corde diverse: da quella fantastica a quella ironica, erotica, gialla, sentimentale».

«Avvezzo a praticare, da dilettante scanzonato, tutte le arti, dalla pittura, alla musica, dalla scultura al teatro, alla saggistica, la scrittura narrativa deve essere arrivata a compendio di ogni linguaggio sperimentato – si legge ancora nella prefazione -. Da una piccola trama è venuto fuori un tessuto di storie incredibili: nello spazio atemporale, ma sempre definito e riconoscibile di un Sud non meglio identificato, tante piccole storie come elementi di un tutto più complesso, costruiscono un narrativo mentale prima che stilistico e tematico in cui tutti i personaggi, ad alcuni dei quali il lettore si affezionerà molto (don Ciccillo) anche i più infidi, non sono mai giudicati per il loro agire, ma amati con ironia e, a volte, divertimento».

