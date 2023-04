"Prete per vocazione": in scena la commedia teatrale dedicata a Danilo Gargano

SAN PIETRO VERNOTICO - La Compagnia teatrale “Don Pietro Cocciolo” di San Pietro Vernotico si ripresenta al pubblico con una nuova commedia, "Prete per vocazione", scritta da Calogero Maurici (autore di teatro popolare, in dialetto, più rappresentato in Sicilia) e sua figlia Rosanna. La prevendita dei biglietti, partita da un po’ di giorni, procede a gonfie vele e va verso il sold out. La Commedia è interamente dedicata ai Danilo Gargano, attore storico della compagnia, improvvisamente scomparso il 2 luglio scorso all'età di 50 anni.

Per l'occasione in sala sarà presente l'autore della Commedia, Calogero Maurici, che arriverà insieme alla sua gentile signora da Messina. Il commediografo sarà per la prima volta in Puglia per assistere ad una sua commedia.

Johnny Pinto, regista della Compagnia racconta come è nata l'idea di portare in scena questa commedia e perchè è dedicata a Danilo Gargano, anche suo cognato: “Era la sera del 29 giugno, festa patronale, e mio cognato Danilo mi chiese (non lo aveva mai fatto) quale commedia stavo programmando per la stagione in corso, gli parlai di un testo scritto in dialetto siciliano, "Parrino pi vocazione", che avevo letto e che mi affascinava. Volle che gli raccontassi il canovaccio e subito dopo, estasiato mi disse: 'Mi piace, questa dobbiamo fare, e mio figlio Andrea deve interpretare il prete'. Di qui, la mia promessa: 'e questa faremo, cognato'. Quindi, dopo il tragico evento, ho tradotto e rivisitato in dialetto sampietrano il testo, modellandolo a misura del nostro gruppo teatrale, un gruppo forte che ci ha messo l’anima durante i sei mesi di prove per rendere onore ad un grande uomo amato e stimato da tutta la cittadinanza sampietrana".