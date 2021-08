Pride week: al via la seconda edizione del convegno "Orgoglio e Consapevolezza"

BRINDISI - Venerdì 20 agosto, alla vigilia del Salento & Puglia Pride 2021, si terrà nei pressi di Palazzo Granafei-Nervegna a Brindisi la seconda edizione del convegno "Orgoglio e Consapevolezza". Si tratta di una serie di incontri con rappresentanti dell’attivismo regionale e nazionale, delle istituzioni, del giornalismo e dell’arte, che seguiranno il fil rouge dello slogan del pride: "Corpi in movimento".

L'evento, aperto al pubblico e gratuito, avrà inizio alle 17:45 alla Caffetteria Nervegna e si concluderà con un talk serale nella vicina piazza Sottile-De Falco.

Il primo panel "Geografia del genere", moderato dal presidente di Acque - Associazione per la Cultura QUEer Luca Parente, avrà come tema quello dell'identità di genere e del transfemminismo. Miki Formisano, presidente dell'associazione TGenus, ed Eleonora Magnifico, cantante e storica madrina del Salento Pride, porteranno la propria testimonianza diretta di persone e attiviste transgender. Verrà poi affrontato il tema del non binarismo di genere con una coppia milanese: Gio, modell? per Toilet Paper, Id, Gq, ed Ella Bottom Rouge, uno dei volti più importanti del burlesque made In Lgbtqia+, founder del progetto di comunicazione out and Proud. Il capitolo si concluderà con il contributo scientifico della dott.ssa Antonella Palmitesta (presidente di Nudi- associazione nazionale psicologi per il benessere Lgbtqi) e con le istanze del transfemminismo italiano portate dalla giornalista Natascia Maesi, responsabile di Arcigay Rete Donne Transfemminista.

"Oltre i confini" è il titolo del secondo panel moderato da Davide Duma per Neg Zone, con inizio alle 19:30 presso la Caffetteria Nervegna, dedicato al tema dei diritti delle persone Lgbt+ che si muovono all'interno e all'esterno della comunità europea. Manuela Macario, responsabile lavoro e marginalità di Arcigay nazionale illustrerà la situazione dei migranti Lgbt+ che richiedono asilo in Italia. Verrà poi letta la lettera inviata dalle associazioni salentine e polacche per sollevare la questione del gemellaggio del Comune di Brindisi con ?widnik, una delle primissime città polacche ad essersi dichiarate "zone libere dall'ideologia Lgbt", in solidarietà della popolazione locale a cui è vietato organizzare manifestazioni come il pride. Ci si sposterà oltre i confini dell'Unione Europea con Giuseppe Piccinno di Udu Lecce, che dedicherà il proprio intervento a Patrick Zaki, lo studente dell'Università di Bologna e attivista per i diritti umani - cittadino onorario di Brindisi - ingiustamente detenuto da un anno e mezzo in Egitto, senza un processo. Scott Maxwell di The Big Gay Podcast from Puglia chiuderà il panel spiegando come il turismo può diventare attivismo politico e contribuire all'emancipazione della comunità locale.

Il panel conclusivo, "Fuori i nomi!", avrà luogo in piazza Sottile-De Falco dalle 21 in poi con la moderazione di Pippi Todisco, presidente di Arcigay Salento e consigliere di Arcigay nazionale. A dare il nome all'ultimo talk è il titolo dell'ultima fatica di Simone Alliva, giornalista per l'Espresso, che presenterà il suo libro dall'incontro con i protagonisti e le protagoniste del movimento Lgbt+ in occasione del 50esimo anniversario dalla nascita del F.uorin(Fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano) a Torino, quella che potremmo definire la "Stonewall italiana".

Saranno presenti due tra gli attivisti e le attiviste intervistate da Alliva: Titti de Simone, consigliera politica del presidente Emiliano, ex deputata e fondatrice di Arcilesbica, e Giovanni Minerba, regista e fondatore insieme a Ottavio Mai del Festival cinematografico a tematica omosessuale Da Sodoma a Hollywood. Ripercorrendo la storia del movimento Lgbt+ italiano si arriverà alla battaglia politica sul ddl Zan, con gli interventi di Francesco Angeli, presidente di Arcigay Roma e responsabile territori di Arcigay nazionale, e Alessandra Maiorino, senatrice del M5S e firmataria del ddl Zan contro l'omotransfobia, la misoginia e l'abilismo.