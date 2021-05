"Primavera in vetrina", l'oratorio lancia il Contest: commercianti invitati a partecipare

SAN PIETRO VERNOTICO - Come ogni anno, in questo periodo, l’Oratorio Anspi della parrocchia dei Santi Angeli Custodi di San Pietro Vernotico organizza la “Festa di Primavera”, un appuntamento irrinunciabile nel calendario organizzativo dell’Associazione.

La “Festa di Primavera” per l’Oratorio, negli scorsi anni rappresentava un momento prezioso di convivialità, di giochi, tradizioni locali, spiritualità e agape fraterna e solidale. C’è chi, dai giorni precedenti, si dedicava “anima e corpo” per allestire il piazzale, “rivestendolo di primavera” con addobbi floreali, pieni di luce e colori. Si costruivano improvvisati aquiloni che con qualche difficoltà statica ed eolica, prendevano il volo regalando ai presenti qualche ora di cielo variopinto e fantasioso. Dopo l’animazione liturgica della Santa Messa, non mancavano le musiche tradizionali con la danza della pizzica insieme ai gonfiabili e giochi per bambini che donavano ai presenti una domenica spensierata e festosa. Alle 13 l’appuntamento nel campetto dell’Oratorio per il pranzo comunitario: un prezioso incontro per rinnovare lo spirito identitario dell’Associazione Anspi, riscoprendo la bellezza di condividere il banchetto in amicizia e vera fraternità.

Nel rispetto delle vigenti normative anti-covid, la Festa di Primavera, quest’anno si svolgerà in maniera diversa, orientando il proprio sguardo verso il mondo del commercio che questo tragico tempo pandemico ha messo in crisi, andando così incontro a non pochi disagi economici, familiari e sociali.

“Abbiamo pensato quest’anno di rivolgere il pensiero a voi che state sperimentando quotidianamente quanto sia difficile vivere questo tempo con il timore di mettere a rischio il lavoro e i sogni di una vita”. È un ritaglio della lettera che il parroco Don Vincenzo Martella e il presidente Emilia Blasi hanno rivolto ai commercianti come segno concreto di solidarietà accomunato dal desiderio comune di ripresa e serenità.

Primavera in vetrina

La Festa di Primavera 2021, con il patrocinio del Comune di San Pietro Vernotico, sarà dedicata appunto ai commercianti, proponendo un contest fotografico “Primavera in vetrina” dove la bellezza e l’operosità del tessuto sociale e produttivo del paese si fonderanno insieme creando un connubio di colori, bellezza e speranza. Le fotografie delle vetrine saranno pubblicate e pubblicizzate sulla pagina Facebook dell’Oratorio e l’esposizione più votata sarà premiata domenica 23 maggio.

Premio balconi fioriti

In parallelo si svolgerà il Premio artistico “Balconi e angoli fioriti” rivolto agli abitanti del quartiere con l’obiettivo di rendere il territorio locale più elegante e piacevole all’insegna della valorizzazione dei propri spazi privati addobbati con fantasia ed estetica floreale.

L’Oratorio Anspi della Comunità dei Santi Angeli Custodi, come tutte le realtà associative nazionali, anche se con enorme difficoltà dovute alle restrizioni sanitarie, non ha mai “ammainato le vele”, ma ha ricercato strade nuove per poter rinsaldare sempre più quelle dinamiche educative e relazionali che la pandemia ha potuto indebolire. La “Festa di Primavera” rappresenta così, anche per la radice etimologica che essa abbraccia (primo vere, cioè “all’inizio”), l’incipit di rinascita sociale, economica e spirituale dove le radici interrate di una vita nascente possano far germogliare nuovi frutti di luce e di speranza.