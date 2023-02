"Adotta un'arnia": l'iniziativa green per studenti e insegnanti al centro commerciale "Le Colonne"

Orario non disponibile

Quando Dal 09/02/2023 al 12/02/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dal 9 al 12 febbraio, presso il centro commerciale Colonne di Brindisi, si svolgerà un evento speciale. Grazie al progetto Go Green, dedicato alla sostenibilità ambientale e solidale, studenti, insegnanti e tutti i bambini in visita al centro potranno conoscere da vicino il mestiere dell’apicoltore e comprendere l’importanza delle api per il nostro pianeta.

Dal 9 al 12 febbraio, si svolgerà la “cerimonia” di adozione delle arnie da parte delle classi di una o più scuole primarie del territorio, selezionate grazie al supporto di Earth Day Italia. Studenti e insegnanti ritireranno un certificato di adozione che associa l’arnia alla relativa classe “adottante” insieme a due particolari gadget: un sacchetto contenente delle seeds bombs, ovvero sfere con terra e semi da piantare nel giardino della scuola, e un piccolo vasetto di miele artigianale.

Inoltre, tutti i bambini potranno prendere parte ad un’area di laboratorio dove colorare un’ape gigante utilizzando degli speciali post-it colorati, sopra i quali verrà chiesto loro di scrivere o disegnare un piccolo messaggio.