Programma estivo “Estate in arte” e nuovi orari di apertura per il Castello di Carovigno

CAROVIGNO - Con l'arrivo dell'estate, il Castello Dentice di Frasso di Carovigno modifica i suoi orari di apertura per accogliere al meglio i visitatori. A partire da martedì 18 giugno, il maniero sarà aperto al pubblico dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle ore 18:00 alle 21:00 nei giorni feriali. Durante il fine settimana, il castello sarà accessibile dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00.

Il Castello, gemma del borgo antico di Carovigno, è pronto a svelare i suoi segreti attraverso visite guidate o audioguide disponibili in cinque lingue. Questo storico maniero offre un viaggio affascinante tra le sue mura antiche, con percorsi che ne raccontano il passaggio da fortezza a dimora nobiliare. A partire da domenica 23 giugno, prenderà il via il ricco programma "Estate in Arte" promosso dall'Associazione Le Colonne, ente gestore del castello. Il calendario prevede una serie di serate a tema, eventi musicali, mostre d'arte e presentazioni di libri, offrendo una cornice culturale unica e affascinante. Il primo evento si terrà nella notte di San Giovanni, il 23 giugno. Alle ore 18:00 è prevista una visita guidata che illustrerà la trasformazione del castello da fortezza a dimora nobiliare. Seguirà, alle ore 19:30, un evento speciale intitolato "La festa di San Giovanni tra storia e leggenda", che esplorerà le tradizioni e i racconti legati a questa ricorrenza. Nei prossimi giorni verrà reso pubblico il calendario completo degli eventi estivi in programma. Per maggiori informazioni e per consultare il calendario degli eventi. visitare il sito www.pastpuglia.it