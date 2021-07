Puglia Book Brindisi: il giornalista Saverio Tommasi presenta il suo ultimo libro

BRINDISI - L’attore, scrittore, blogger fiorentino Saverio Tommasi sarà l’ospite del quarto appuntamento del Puglia Book Brindisi, la rassegna letteraria organizzata da Comune di Brindisi in collaborazione con l’associazione Puglia Book Ets, che si terrà domenica 18 luglio, alle ore 21, presso il Giardino dell’ex convento Santa Chiara di Brindisi (nei pressi del Duomo).

Saverio Tommasi presenterà il suo ultimo libro, edito da Feltrinelli, dal titolo “In fondo basta una parola”, un libro che attraverso cinquanta parole racconta cinquanta piccole storie di disaffezione quotidiana all’indifferenza, perché la rivoluzione gentile può partire soltanto da parole dannose al conflitto. Saverio Tommasi sarà intervistato dalla giornalista Lucia Portolano.

Cinquanta parole per interrogarsi: dalle più disarmanti, come grazie o vergogna, alle più coraggiose, come trasgressione, scabroso, fino ad arrivare alle fondamentali – lavoro, cuore, paura, vita e morte. Perché una parola può ferire, ma può anche salvare. Usare le parole oggi, impiegare tempo per farle risuonare, significa non avere perso la speranza.

Per Saverio Tommasi “portarsi dietro delle parole nelle tasche dei pantaloni, nel taschino della camicia, della giacca, infilate nella punta delle scarpe, dentro i calzini e finanche nelle mutande significa avere l’ardire di cercare una soluzione nonostante tutto e senza il preconcetto del luogo più adatto a impiegarle. Significa mantenere la sfacciataggine di pensare che non tutto è perduto”. E farlo, aggiunge, non solo è divertente, ma è l’occasione per scoprire e per scoprirci.

Il Puglia Book Brindisi torna lunedì 19 luglio con la presentazione del libro “La regola di Santa Croce” di Gabriella Genisi.