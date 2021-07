Puglia Tipica, un week end con storia e tradizioni a Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA - Un week end all'insegna delle tradizioni con la nona edizione di "Puglia Tipica", l'evento più attesa dalle pro loco pugliesi, che si terrà a Ceglie Messapica, domani, sabato 24 e domenica 25 luglio 2021. Un’occasione per riunirsi, incontrarsi, confrontarsi e presentare al pubblico, le peculiarità del proprio territorio. L’evento, infatti, è organizzato dall’Unpli con la collaborazione della Pro Loco di Ceglie Messapica (presidente Cristina Elia), Ostuni (presidente Madia Trinchera) e San Michele Salentino (presidente Cosimino Bellanova), ed il patrocinio del Comune di Ceglie Messapica. Partendo dal Gargano fino al Salento, passando per la Valle d’Itria e l’Alta Murgia, non mancheranno negli stand di ”Puglia Tipica” in via Muri, a partire dalle ore 17, le prelibatezze eno-gastronomiche e i prodotti di artigianato locale che racconteranno storie e tradizioni dei territori pugliesi.

Show dimostrativi come “Intrecci di Puglia” ( sabato 24 alle ore 19), l’arte dell’intreccio, sia gastronomico con il casaro cegliese Bazzini Pietro, che di artigianato con il falegname Mimmo Roma che con le sue mani laboriose ridarà vita ad una vecchia sedia con la tecnica dell’impagliatura. Chiunque potrà portare un telaio e ricostruire insieme la propria sedia. Non mancheranno attività per i bambini, domenica 25 luglio alle ore 19 con “Il gusto del tricolore”, laboratorio divertente di preparazione di orecchiette tricolori.

Importanti saranno le tematiche affrontate nei convegni del 24 e del 25 luglio alle ore 17 presso il Castello Ducale, riguardanti il terzo settore e il turismo sostenibile ed esperienziale, a cui parteciperanno in presenza e da remoto, alcuni ospiti importanti come l’assessore regionale welfare, politiche di benessere sociale e pari opportunità, Rosa Barone e la presidente del consiglio regionale Puglia, Loredana Capone. Tra i relatori, oltre al saluto del primo cittadino della città di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano e della presidente della Pro Loco di Ceglie Messapica, Cristina Elia, ci saranno Rocky Malatesta, presidente del consorzio di gestione di Torre Guaceto, Maria Teresa Cantaldo, animatrice territoriale, Davide Giove, portavoce forum terzo settore, Angelo Lazzari, dirigente Unpli Puglia e Rocco Lauciello, presidente Unpli Puglia.

A concludere le due serate, saranno due spettacoli musicali in largo Belvedere Monterrone ( ore 21), dei gruppi “Le radici del Sud” e “Mimì Nobile & Taranta Gipsy”, che a suon di pizzica e taranta faranno divertire il pubblico presente. Non mancherà una street band di musica tradizionale che nel pomeriggio passeggerà nei vicoli del centro storico, tra l’estemporanea di pittura a cura dei Lions e la mostra di quadri a cura dei corsisti dell’Unitre di Ceglie Messapica.