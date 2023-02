Quarta tappa della 9° edizione Freebike Tour: previsti 250 partecipanti

Brindisi si prepara a ospitare la 9ª edizione del Freebike Tour del Salento, un'entusiasmante sfida all'aria aperta per gli appassionati di ciclismo. La quarta tappa dell'evento si svolgerà il 19 febbraio e vedrà i ciclisti radunarsi alle 7.30 del mattino, presso il Decathlon di Brindisi, per questa fantastica avventura.

Il Freebike Tour del Salento è un'occasione unica per i ciclisti di dimostrare le proprie capacità e scoprire le bellezze del territorio salentino. Il percorso di 38 chilometri attraverserà alcuni dei luoghi più spettacolari della regione, offrendo ai partecipanti la possibilità di ammirare paesaggi mozzafiato e di sfidarsi su strade impegnative.

L'evento è aperto a tutti, indipendentemente dal livello di esperienza. Gli organizzatori incoraggiano i ciclisti di ogni età e abilità a unirsi a loro per questa emozionante avventura. I partecipanti devono avere una Mtb, un kit di riparazione e un casco.

Tutti i proventi dell'evento saranno devoluti alla Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori). Per maggiori informazioni e per iscriversi, è possibile visitare la pagina Facebook Strashiddati e il profilo Instagram dell'Asd Strashiddati.

L'organizzazione invita tutti a partecipare a questa emozionante avventura e a sostenere la Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori).