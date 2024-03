"Radio Brindisi on air" riavvolge il nastro di Radio Dara

Venerdì 15 marzo alle ore 18.00, la libreria Mondadori Bookstore di Brindisi (corso Garibaldi) ospita una nuova presentazione del libro “Radio Brindisi on Air. Da Mamma Rai alle Radio Libere” (Edizioni Brundisium.net). Nell’occasione si apre il capitolo di Radio Dara con la partecipazione e l’intervento di chi ha animato l’emittente radiofonica nel corso degli anni.

Gli autori del libro, Marco Greco e Domenico Saponaro, dialogheranno con Achille De Pace e i giornalisti Carlo Amatori, Roberto Romeo e Nando Cocciolo, tra i protagonisti della storia di quell’emittente.

“Radio Brindisi on Air” racconta di come tanti ragazzi e tante ragazze, con grande voglia di dare voce alle proprie aspirazioni, al proprio estro e al desiderio di divertirsi in un mondo del tutto inedito, hanno dedicato gran parte del loro tempo libero a una nuova esperienza che rimarrà nel cuore e nella storia della città.

Il volume è un viaggio attraverso il tempo che porta indietro agli anni in cui le onde radiofoniche trasportavano non solo musica, ma anche idee, pensieri e speranze. È un lungo lavoro di ricerca, di consultazioni di fonti e di ascolto di testimonianze. Il fenomeno delle radio libere nella città adriatica è un esempio straordinario di come l’energia e la passione di pochi possano avere avuto un impatto profondo nella vita di molti.

Come in tutta Italia, anche a Brindisi, a partire dalla metà degli anni Settanta, la radio ha avuto un ruolo cruciale nell’evoluzione del contesto sociale e nella diffusione delle idee.

Attraverso testimonianze, interviste e documenti d’archivio, nelle pagine del libro di Greco e Saponaro si rivivono i momenti, spesso emozionanti, in cui la radio diventò un veicolo di comunicazione sempre più condiviso. Il volume consiste in due parti. La prima, curata da Domenico Saponaro, è a sua volta divisa in due capitoli, il primo dei quali è una trattazione di carattere generale del contesto storico, normativo e sociale che ha visto nascere ed evolversi le radio libere, con le trasformazioni che ne sono scaturite sia in ambito tecnico sia sul piano socioculturale e dei processi comunicativi. Il secondo capitolo di Saponaro è uno spaccato di storia dedicato a Radio Video Brindisi, la prima radio privata del panorama brindisino, “laboratorio” giornalistico e musicale nonché “culla” e vivaio di figure divenute rilevanti, non solo in ambito locale, sulla scena radiotelevisiva, dell’informazione e della cultura. La seconda parte, a firma di Marco Greco, è invece il racconto dettagliato, capitolo per capitolo, delle vicende che hanno riguardato singolarmente le numerose radio private della città fin dal loro entusiasmante concepimento. Testimonianze e contributi hanno fatto sì che questo volume, nella sua interezza, possa essere il primo, inedito, momento di organica razionalizzazione e storicizzazione del fenomeno, con l’auspicio che possa configurarsi come strumento per future ricerche di uno dei più interessanti periodi della nostra storia recente. La prefazione è di Antonio Celeste, la postfazione di Mino Taveri, due dei giornalisti più noti e accreditati in ambito locale e nazionale.

Gli autori Marco Greco e Domenico Saponaro sono due pionieri delle radio libere brindisine ancora in attività sulle frequenze di Ciccio Riccio. Dopo la Pubblicazione de “La Città Emergente” (Edizioni Brundisium.net) e “Ho Sognato Robert Johnson” (Edizioni Brundisium.net), dedicano un altro interessante contributo alla storia (non solo) musicale della città di Brindisi.



