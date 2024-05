Incontro con docenti e genitori su utilizzo consapevole e informato della tecnologia digitale

CISTERNINO - Il Patto digitale "Il telefono senza fili" di Ceglie Messapica e il comitato genitori di Cisternino in collaborazione con l'Istituto comprensivo di Cisternino e l'Istituto comprensivo "Preside Lucia Palazzo" di Ceglie, e con il patrocinio dei Comuni di Ceglie Messapica e Cisternino invitano genitori e docenti all'incontro "I ragazzi nella galassia digitale. Una bussola per non perdersi" con la prof.ssa Stefania Garassini, docente di Content Management e Digital Journalism presso l’Università Cattolica di Milano, nonché presidente dell'associazione Aiart, tra le associazioni promotrici dei Patti digitali.

L'incontro si terrà lunedì 27 maggio alle ore 18.30 presso il Teatro Grassi di Cisternino. Il giorno seguente la prof.ssa Garassini incontrerà anche bambini e bambine di quinta elementare e gli studenti della scuola secondaria di I grado di entrambi gli istituti con i quali aprirà un dialogo volto ad approfondire l'uso dei dispositivi, al fine di incoraggiare un utilizzo consapevole e informato della tecnologia digitale.

La tecnologia digitale è un prezioso strumento di cui nessuno di noi riesce più a fare a meno. È tuttavia importante che i genitori e i docenti conoscano i rischi e i pericoli legati a un utilizzo troppo precoce di tali dispositivi, che siano costantemente informati e aggiornati e accompagnino i ragazzi e le ragazze a un uso corretto e consapevole. Il comitato genitori di Cisternino e il Patto digitale "Il telefono senza fili" di Ceglie invitano i genitori a partecipare e cogliere questa opportunità di confronto e formazione.

