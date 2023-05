Dal Comitato una Corsa per la Legalità la rassegna di “teatro-impegno”

MESAGNE – Con “Il Visionario”, spettacolo di teatro civile e denuncia sotto la regia di Antonio Fanelli e testi di Patrizia Zodiago, Valentina Pierro e Antonio Fanelli, ieri sera si sono accese le luci sul palco del Comunale di Mesagne per la Rassegna teatrale firmata dal Comitato “Una corsa per la Legalità” con la messa in scena di due spettacoli.

La rassegna rientra nel cartellone immaginato nell'ambito del progetto di “reinvestimento” dei ricavi dell’evento socio-sportivo tenuto a Mesagne lo scorso maggio 2022 in collaborazione con l’Associazione Sportiva Atletica Mesagne, l’Assessorato ai Percorsi di Legalità del Comune di Mesagne, la Camera Penale di Brindisi, l’Associazione Italiana Giovani Avvocati, l’Associazione Nazionale Magistrati, l’Ordine degli Avvocati della Provincia di Brindisi, l’A.N.Dir. Giustizia, la Federazione delle Associazione Antiracket e Antiusura Italiane, l’Associazione Libera ed il Centro Sportivo Italiano.

Venerdì 26 maggio “Biondedamare”, di Angelo De Matteis, chiuderà la rassegna. Uno spettacolo autobiografico di un ragazzo nato e cresciuto nel territorio salentino nel decennio 1990-2000; frammenti che ricostruiscono la Storia di una intera generazione che è cresciuta tra fatti di cronaca nera, contrabbando di sigarette e codici di comportamento di derivazione mafiosa. Apertura porte ore 20:30, sipario ore 21:00. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.