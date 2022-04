Replay, il nuovo singolo del mesagnese Aries

Prezzo non disponibile

MESAGNE - E' possibile ascoltare in streaming su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo "Replay" dell'artista mesagnese Alessio Carluccio, alias Aries. Il genere a cui sono ispirate le melodie riguarda il mondo della trap e drill. Il primo singolo "Moola", ha raggiunto settemila visualizzazioni in streaming.Ha iniziato a lavorare con l'etichetta di iMusician, rilasciando un Ep nel gennaio 2021, tra cui "Night"che è stata inserita in una playlist ufficiale di Spotify Italia. Nel luglio 2021 ha pubblicato il singolo internazionale"Bandolero" insieme ad Arjan, noto artista colombiano. Il 25 febbraio pubblica la sua ultima uscita, "Replay" (video)