Gesù è stato vittima di un errore giudiziario? Se ne parlerà con il procuratore capo De Donno

FRANCAVILLA FONTANA - L’Amministrazione Comunale ha programmato un calendario di incontri culturali in vista della Settimana Santa. Il primo appuntamento è previsto martedì 5 aprile alle 18.30 al Teatro Italia con una ricostruzione del processo a Gesù a cura del dott. Antonio De Donno, Procuratore Capo della Repubblica del Tribunale di Brindisi, che per l’occasione dialogherà con il sindaco Antonello Denuzzo.

Il processo a Gesù è uno dei casi giudiziari più controversi della storia che ha coinvolto in prima battuta le autorità ebraiche e, successivamente, quelle romane. Gesù è stato vittima di un errore giudiziario? Il racconto evangelico presenta Gesù come una vittima innocente, accusata strumentalmente di sedizione (rivolta armata contro l’autorità romana) e in seguito crocifissa, secondo la legge romana.

Le attenzioni del dott. De Donno e del sindaco Denuzzo si concentreranno sugli aspetti più propriamente giuridici di questo processo, approfondendo la correttezza e la legittimità delle decisioni assunte. Il dialogo, che sarà coordinato dal prof. Mimmo Tardio, verrà intervallato dalla lettura dei brani tratti dal Vangelo a cura di Tani Roma.