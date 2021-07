Rocco Casalino a Mesagne per presentare il suo libro autobiografico

MESAGNE - Rocco Casalino, portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte, sarà ospite a Mesagne domenica 11 luglio e chiuderà la quattro giorni del cartellone del Festival del libro emergente. Appuntamento in piazza dei Commestibili puntuali alle ore 19.00, prima della finale degli Europei di calcio. Casalino presenterà il suo libro autobiografico dal titolo “Il Portavoce”, edito da Piemme in occasione della rassegna letteraria promossa dal Comune di Mesagne, "Mesagne città che legge". Il testo, record di incassi all’uscita è stato presentato sulle principali reti televisive nazionali e da quando l’autore ha deciso di interrompere le presentazioni in presenza a causa della pandemia quella di Mesagne è la prima in calendario.

Nel suo libro l’ingegnere Rocco Casalino, nato in Germania da famiglia originaria di Ceglie Messapica, si racconta senza filtri dall’infanzia ai nostri giorni evidenziando il rapporto difficile avuto con il padre. Ne scaturisce uno spaccato sulla vita nel meridione d’Italia negli anni ’80, il racconto della sua omosessualità e il percorso che lo ha portato ad aderire al Movimento 5 stelle. Casalino riferisce anche dell’esperienza professionale come portavoce dell’avvocato Giuseppe Conte durante l’incarico di presidente del Consiglio dei Ministri.

“Chiudiamo questa edizione estiva del Festival, la prima in presenza dopo le dirette online su QuiMesagne, con un libro di un personaggio controverso e per alcuni aspetti sconosciuto. La nostra mission è stimolare tutti alla lettura dei libri che sono a nostro avviso scrigni di conoscenza e strumenti di consapevolezza straordinaria” commentano Regina Cesta e Cosimo Saracino, curatori del Festival del Libro Emergente. Alla presentazione sarà presente l’onorevole Giovanni Luca Aresta, presidente del gruppo M5S in commissione Difesa a Montecitorio. L’evento è sponsorizzato da Cantina Sampietrana, Ottica Cuppone, Officina Design e Rina Rizzi la bottega dell’artigianato e del gioiello pugliese di Mesagne per il sostegno al Festival del Libro Emergente

